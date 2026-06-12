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ধর্মের দোহাই দিয়ে অশান্তির চেষ্টা করলে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না: শুভেন্দু

শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনসন সেন্টারে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷

Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 2:58 PM IST

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কলকাতা, 12 জুন: সিএএ থেকে ওয়াকফ আইন সংশোধন, গত কয়েক বছরে এই ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক বিক্ষোভের সাক্ষী থেকে পশ্চিমবঙ্গ৷ ভাঙচুর, মারধর, অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের মতো ঘটনাও ঘটেছে৷ আগামিদিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হলে রাজ্য কড়া ব্যবস্থা নেবে, শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর বার্তা, ধর্মের দোহাই দিয়ে অশান্তির চেষ্টা করলে তাঁর চেয়ে খারাপ কেউ হবে না৷

উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই রাজ্যে পশু হত্যা সংক্রান্ত বেশ কিছু নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উৎসবের মরশুমে প্রশাসনের এই কড়া নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু অংশে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়। যদিও সংখ্যালঘু সমাজের প্রগতিশীল অংশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছিল৷ কিন্তু পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ে এর বিরুদ্ধে একটি বড়সড় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

সেই সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-ঢিল ছোড়ার ঘটনাও ঘটে। পালটা ব্যবস্থা নেয় পুলিশ৷ লাঠিচার্জ করে৷ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ৷ ঘটনার পরদিনই ওই এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। সেদিন সশরীরে সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ে পুলিশ দফতরের বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিনই শুভেন্দু কড়াবার্তা দিয়ে বলেছিলেন, “পুলিশের গায়ে যদি কেউ হাত তোলার চেষ্টা করে, তাহলে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।”

শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনসন সেন্টারে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গ আবার ওঠে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে৷ প্রথমে ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জ, মোথাবাড়ি কিংবা বেলডাঙার মতো সংবেদনশীল এলাকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি একটি ঘরোয়া উপমা ব্যবহার করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর ভাতের হাঁড়ির চাল টেপার মতো দু’টো চেষ্টা হয়েছিল। যেমন মা-দিদিরা করে থাকেন। একটা আসানসোলে, যেখানে একজনের বাড়িতে ঢুকে হামলার চেষ্টা হয়। আর দু’নম্বর ছিল পার্ক সার্কাস।” এর পরেই বিক্ষোভকারীদের কড়াবার্তা দিয়ে তাঁর সংযোজন, “আমার মনে হয়, তারপর থেকে আর কিছু দেখতে পারছেন না, না? আর দেখতেও পাবেন না। সে রকম হলে আমার থেকে খারাপ কাউকে দেখতে পাবেন না।”

প্রসঙ্গত, বাংলায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং বিজেপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার রূপরেখা ঠিক কেমন হতে চলেছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা চলছিল। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের 12 বছর পূর্তি নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আইন অমান্যকারীদের উদ্দেশে এক কড়াবার্তাও দিলেন তিনি৷

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর সরকার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংবিধান মেনেই কাজ করবে৷ কিন্তু কোনোরকম তোষণ নীতি বা আইনহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। পার্ক সার্কাসের ঘটনার পর রাজ্যে যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং নতুন করে কোনও বড় অশান্তি মাথাচাড়া দিতে পারেনি, সেই মডেলই আগামিদিনে মেনে চলা হবে৷ নবান্নের এই নয়া দাওয়াই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কতটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দু অধিকারী
অশান্তি
LAW AND ORDER
SUVENDU ADHIKARI ON LAW AND ORDER

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