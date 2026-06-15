এক জায়গায় 55 পরিষেবা, রাজ্যজুড়ে শুরু 'জনকল্যাণ শিবির'! নন্দীগ্রামে উদ্বোধন শুভেন্দুর

এক জায়গায় 55 পরিষেবা, রাজ্যজুড়ে শুরু 'জনকল্যাণ শিবির'! নন্দীগ্রামে উদ্বোধন শুভেন্দুর
নন্দীগ্রাম বিধানসভার রেয়াপাড়ায় জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : June 15, 2026 at 5:13 PM IST
নন্দীগ্রাম/কলকাতা, 15 জুন: আজ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হল জনকল্যাণ শিবির । নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থেকে সরকারি এই কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনদিন ধরে চলবে এই শিবির । সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি যাবতীয় প্রকল্পের সুবিধে পায়, তা নিশ্চিত করতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ৷
সোমবার নন্দীগ্রাম বিধানসভার রেয়াপাড়ায় জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । 15, 16 ও 17 তারিখ রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এই জনকল্যাণ শিবির চলবে । এর উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিগত দিনে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বিবাদের জেরে বহু কেন্দ্রীয় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ । কিন্তু এখন আর কেউ বঞ্চিত হবেন না । এবারে আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সাধারণ মানুষের জন্য তিনদিনব্যাপী 55টি প্রকল্প নিয়ে জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করেছে । এখান থেকে সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা উপভোগ করবেন ।"
সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । এই শিবিরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার সুবিধা পাবেন রাজ্যবাসী । সকাল 10টা থেকে 5 টা পর্যন্ত চলবে এই শিবির ।
এবার থেকে রাজ্যের ও কেন্দ্রের যাবতীয় প্রকল্প, যেমন পিএম কিষান সম্মান নিধি, পিএম ক্রেডিট কার্ড, সয়েল হেলথ কার্ড, এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড, প্রি ম্যাট্রিক - পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, তপশিলি বন্ধু প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা, পি এম জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা, পিএম সুরক্ষা বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, পিএম মৎস্য কিষান সমৃদ্ধি যোজনা, পিএম গরিব কল্যাণ যোজনা, রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা, পিএম উজ্জ্বলা যোজনা, মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর এগ্রিকালচার, প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো ফুড প্রসেসিং,আয়ুষ্মান ভারত, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, আধার এনরোলমেন্ট, ই শ্রম কার্ড, আয়ুষ্মান ভারত, পিএম বিশ্বকর্মা, পিএম জনধন যোজনা, পিএম জীবন জ্যোতি, পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা এবং ফর্ম পূরণ করার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে ।
মুদ্রা লোন যোজনা, পিএম সূর্যঘর, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের সুবিধা, বার্ধক্য ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, জব কার্ড, ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ-সহ বাকি প্রকল্পগুলির আবেদনও করা যাবে এই শিবির থেকেই । এই সব প্রকল্পে নিজের নাম নথিভুক্তিকরণ করার জন্য সহায়তাও প্রদান করা হবে । এছাড়াও কারও কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হবে ।
প্রসঙ্গত, এর আগে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোল দক্ষিণ-সহ সমগ্র রাজ্যবাসীর কাছে তাঁদের নিজ নিজ নিকটবর্তী জন কল্যাণ শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ।
অন্যদিকে আজ বেহালার পূর্ব বড়িশা এলাকায় জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ । তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এই শিবিরের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন । এই শিবিরের মাধ্যমে এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে । এত দিন পর্যন্ত গত সরকারের 25টি প্রকল্পের সুবিধা পেতেন সাধারণ মানুষ ৷ কিন্তু এখন এই শিবির থেকে বর্তমান সরকারের দেওয়া 55টি জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা মিলবে ৷