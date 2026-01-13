কনভয়ে হামলায় নিষ্ক্রিয় পুলিশ ! সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু

কনভয়ে হামলায় নিষ্ক্রিয় পুলিশ ! সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে শুভেন্দু
অন্যদিকে 16 জানুয়ারি নবান্নে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে চান শুভেন্দু অধিকারী । তার অনুমতি চেয়েও আদালতে আবেদন করা হয়েছে ৷
Published : January 13, 2026 at 12:53 PM IST
কলকাতা, 13 জানয়ারি: চন্দ্রকোনায় তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনায় নিষ্ক্রিয় পুলিশ । এমনই অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বয়ং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।
10 জানুয়ারি গড়বেতা থানা এলাকার চন্দ্রকোনা মোড়ে কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে । ওই ঘটনায় তাঁকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার তাই সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার আবেদন করেন তিনি । সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতির শুভ্রা ঘোষ । চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা মামলাটির ।
এছাড়াও এদিন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নবান্ন চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভের আবেদন করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । 16 জানুয়ারি নবান্নে একাধিক দাবি ঘিরে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে চান শুভেন্দু অধিকারী । বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে অবস্থান ধর্নার অনুমতি চেয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের আইনজীবী । এই মামলা দায়েরেরও অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । 14 জানুয়ারি অর্থাৎ বুধবার মামলার শুনানি ।
উল্লেখ্য, পুরুলিয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় গত শনিবার সন্ধ্যায় চন্দ্রকোনায় শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ । বিরোধী দলনেতার দাবি, কনভয়ে হামলা চালিয়ে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তৃণমূলের কর্মীরা দলীয় পতাকার পাশাপাশি বাঁশ ও লাঠি নিয়ে তাঁর গাড়িতে চড়াও হলে পুলিশ আসেনি ।
ওই ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্য়ে প্রকাশ্যে এসেছে । সেখানে দেখা যাচ্ছে, একদল লোক হাতে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে বিরোধী দলনেতার গাড়ির সামনে জড়ো হয়েছে । তারা স্লোগানও দিচ্ছে । এরপর সেখান থেকে সোজা চন্দ্রকোনা বিট হাউস ফাঁড়িতে পৌঁছে যান বিরোধী দলনেতা । তাঁর সঙ্গে বিজেপির নেতা-কর্মীরাও ছিলেন । হাতে পতাকা নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে থানার ভিতরে প্রবেশ করেন । থানায় ঢুকে মাটিতেই ধর্নায় বসে পড়েন বিরোধী দলনেতা ।
এই ঘটনার জল গড়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দফতর পর্যন্ত । সূত্রের মারফত জানা গিয়েছিল, অমিত শাহের মন্ত্রক শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে । এমনকী এও খবর, হামলার পরপরই ওই ঘটনা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ফোনে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে । অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে পালটা গোটা ঘটনাকে 'সাজানো নাটক' এবং 'নিজেদের দলের কোন্দল' বলে তোপ দাগে তৃণমূল কংগ্রেস ।