'ব্রাত্য' নন পুরনো সৈনিকরা ! 16 জন প্রাক্তন বিধায়ককে 'পুনর্বাসনে'র আশ্বাস শুভেন্দুর
বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই 16 প্রাক্তন বিধায়কের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে শুভেন্দু বোঝালেন, গুরুত্ব কমছে না, বরং তাঁদের জন্য নতুন ভূমিকার কথা ভাবা হচ্ছে ।
Published : June 18, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিধানসভার প্রথম দিনের অধিবেশনের পর টিকিট-বঞ্চিত 16 জন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ককে ডেকে পৃথক বৈঠক করলেন তিনি । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ক্ষমতায় আসার পর দলের পুরনো নেতৃত্ব ও কর্মীদের গুরুত্ব যে কমছে না, বরং তাঁদের জন্য নতুন ভূমিকার কথা ভাবা হচ্ছে, সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
দলীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিধানসভার আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ওই রুদ্ধদ্বার বৈঠক । সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ মাইতি, বিশ্বনাথ কারক, আশিস বিশ্বাস, মধুসূদন বাগ-সহ মোট 16 জন প্রাক্তন বিধায়ক । তাঁদের অনেকেই গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাননি ।
সূত্রের দাবি, বৈঠকে শুভেন্দু স্পষ্ট করে জানান, নির্বাচনী প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকলেও দলের কাছে তাঁদের গুরুত্ব কমেনি । বরং দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে দল এবং সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, "দলের সাংগঠনিক বিস্তার এবং প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নেতাদের কাজে লাগানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে । কী ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তার একটি রূপরেখাও তৈরি হচ্ছে ।"
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের সঙ্গেও নিয়মিত আলোচনা চলছে । ফলে প্রাক্তন বিধায়কদের 'পুনর্বাসন' নিয়ে যে দল গুরুত্ব সহকারে ভাবছে, সেই ইঙ্গিত মিলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
বিশেষ করে হুগলির আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক মধুসূদন বাগ এবং গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকের উপস্থিতি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেই লোকসভা-সহ পর পর তিনটি বড় নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গের বুকে হুগলির এই আরামবাগ মহকুমা বিজেপির এক অন্যতম প্রধান এবং দুর্ভেদ্য 'ঘাঁটি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল । কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই বিদায়ী বিধায়ককে বিধানসভা ভোটে পুনরায় প্রার্থী করেনি দল । টিকিট বণ্টনের শেষ লগ্নে এসে নিজেদের জেতা আসন আরামবাগ এবং গোঘাটে প্রার্থী বদলের মতো চরম ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব ।
বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, সিদ্ধান্তের নেপথ্যে তাঁদের সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা বা জনসংযোগের ঘাটতি ছিল না । বরং স্থানীয় স্তরে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই ছিল প্রধান কারণ । নির্বাচনের আগে এলাকায় দলের একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল । সেই পরিস্থিতিতে ভোটের মুখে বিতর্ক এড়াতে এমন প্রার্থী বেছে নেওয়া হয়, যাঁদের নিয়ে দলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আপত্তি তুলনামূলকভাবে কম ছিল ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনের দিনেই টিকিট-বঞ্চিত নেতাদের ডেকে পাঠানো নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং এর মধ্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে । ক্ষমতায় আসার পর স্বাভাবিকভাবেই দলের ভিতরে প্রত্যাশা বাড়ে । সেই সময় দীর্ঘদিনের কর্মী ও নেতাদের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি হলে তার প্রভাব সংগঠনের উপর পড়তে পারে ।
সেই প্রেক্ষাপটে শুভেন্দুর এই পদক্ষেপকে অনেকেই 'সংগঠন রক্ষার বার্তা' হিসেবেই দেখছেন । একদিকে যেমন পুরনো নেতৃত্বকে সম্মান জানানো হল, অন্যদিকে তৃণমূল স্তরে কর্মীদের কাছেও বার্তা পৌঁছল- টিকিট না পেলেই রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যায় না ।
বস্তুত, বিজেপির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সরকার পরিচালনার পাশাপাশি সাংগঠনিক ঐক্য অটুট রাখা । আর সেই লক্ষ্যেই অভিজ্ঞ, কিন্তু আপাতত প্রান্তিক হয়ে পড়া নেতাদের ফের মূল স্রোতে আনার প্রয়াস শুরু হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের পর পুরনো সৈনিকদের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার এই বার্তা আগামী দিনে বিজেপির সাংগঠনিক রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর রাজ্য রাজনীতির ।