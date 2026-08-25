পুজোর আগেই খানাখন্দ মুক্ত হবে কলকাতা, বন্দর এলাকার রাস্তা নিয়ে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

পুজোর আগেই খানাখন্দ মুক্ত হবে কলকাতা, বন্দর এলাকার রাস্তা নিয়ে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর
10 অক্টোবরের রাস্তা মেরামতির সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : August 25, 2026 at 10:14 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: কয়েকদিন আগে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এসেছিলেন কলকাতায় ৷ গিয়েছিলেন বন্দর এলাকার একটি কর্মসূচিতে ৷ ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ তখনই ওই এলাকায় বেহাল রাস্তা চোখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর ৷ তার পরই তিনি শহরের সমস্ত রাস্তা মেরামতের নির্দেশ দিলেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, পুজোর আগেই শহরের সমস্ত রাস্তা খানাখন্দ মুক্ত করতে হবে ।
উৎসবের দিনগুলিতে রাস্তায় বেরিয়ে সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও দুর্ভোগে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর রাজ্য প্রশাসন । তাই রাস্তা মেরামতি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন তিনি । মঙ্গলবার নবান্নে কলকাতার বন্দর এলাকার রাস্তার হাল ফেরাতে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী । লক্ষ্য একটাই, পুজোর আগে শহরকে গর্তমুক্ত করে যান চলাচল মসৃণ করা ।
উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক দিক থেকে কলকাতার বন্দর এলাকার রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম । প্রতিদিন কয়েক হাজার ভারী পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করে ওই এলাকায় । অথচ দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকার রাস্তার দশা অত্যন্ত বেহাল । খানাখন্দে ভরা রাস্তায় গাড়ি তো দূর, অনেক জায়গায় হাঁটাও দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
কয়েকদিন আগেই একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । তাঁর সঙ্গে কনভয়ে যাওয়ার সময় বন্দর এলাকার রাস্তার ওই কঙ্কালসার চেহারা নিজের চোখেই দেখেন মুখ্যমন্ত্রী । সূত্রের খবর, রাস্তার ওই চরম দুরবস্থা দেখেই সিদ্ধান্ত নেন বৈঠক করবেন । নিজের সেই খারাপ অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
তবে শুধু বন্দর এলাকা নয়, গোটা রাজ্যের রাস্তাই পুজোর আগে সারাই করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন । সোমবারই রাস্তা মেরামতের রূপরেখা স্পষ্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, পূর্ত দফতর, পঞ্চায়েত এবং নগরোন্নয়ন দফতরের মধ্যে আলাদা আলাদা তিনটি বৈঠক করে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে । পূর্ত দফতরকে ইতিমধ্যেই রাস্তা সারানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ।
পাশাপাশি রাজ্যের 300টি রাস্তা মেরামতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত দফতরকে । আর পুর এলাকাগুলিতে নতুন করে রাস্তা সংস্কার করবে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । তবে বর্ষা এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি । তাই আপাতত নতুন রাস্তা তৈরির বদলে জোর দেওয়া হচ্ছে গর্ত বোজানোর কাজে । বৃষ্টি থামলে নতুন করে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে ।
গতকাল এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন, "পিডব্লিউডি, পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে রাস্তা সারানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । গর্তগুলো মেরামত করতে বলা হয়েছে, আর 10 অক্টোবরের মধ্যে সব রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে ।"
রাজ্যের অধীনস্থ রাস্তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির রাস্তার দিকেও নজর দিয়েছে নবান্ন । বিশেষ করে পোর্ট, শিপ বিল্ডার্স এবং রেলের অধীনে থাকা রাস্তাগুলির অবস্থাও তথৈবচ । সেখানেও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে । এই সমস্যা দ্রুত মেটানোর জন্যই এদিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা হয় । ওই রাস্তাগুলি সারাইয়ের জন্যও 10 অক্টোবরের ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।
সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পোর্ট, শিপ বিল্ডার্স, রেলের রাস্তাগুলি খানাখন্দে ভরা ছিল । এগুলি নিয়ে আজ বৈঠক হয়েছে । 10 অক্টোবর এর আগে সেগুলিও সারিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই মুহূর্তে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে । ফলে যৌথ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কাজকর্ম এগিয়ে চলছে । রাজ্য সরকার আশ্বস্ত করছে, চিন্তা করার দরকার নেই কাজ হয়ে যাবে ।’’
উৎসবের মরশুমে যানজট এড়াতে ও মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ময়দানে নেমেছে প্রশাসন । নির্দিষ্ট ডেডলাইনের আগেই যাতে সমস্ত কাজ শেষ হয়, তার জন্য নবান্নের তরফে কড়া নজরদারিও চালানো হচ্ছে ।