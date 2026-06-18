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'তোষণের রাজনীতি' ছেড়ে যোগ-আয়ুষে জোর ! স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বড় বদলের ইঙ্গিত শুভেন্দুর

তহবিল নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বর প্রকাশ্যে কোন্দল প্রসঙ্গ শুভেন্দুর কটাক্ষ, আদর্শগত লড়াইয়ের চেয়ে ওরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকট সামলাতেই বেশি ব্যস্ত ।

Suvendu Adhikari
শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 8:15 PM IST

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কলকাতা, 18 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের স্বাস্থ্য নীতি এবং রাজনৈতিক অবস্থান- দুই ক্ষেত্রেই বড় বার্তা দিল নবান্ন । যোগ এবং আয়ুষ-ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে রাজ্যের মূল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অংশ করে তোলার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে 'তোষণের রাজনীতি' ও 'নেতিবাচক মানসিকতা'র অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ যোগচর্চা ও বিকল্প চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ।

বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশ্বজুড়ে যোগের গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত বেড়েছে । রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ইতিমধ্যেই এক দশকের বেশি পথ অতিক্রম করেছে । তাঁর বক্তব্য, বিশ্বের 175টিরও বেশি দেশ আজ যোগচর্চাকে স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম কার্যকর উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে । অথচ পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রবণতা প্রত্যাশিত মাত্রায় গড়ে ওঠেনি ।

এর কারণ হিসেবে পূর্বতন সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং নেতিবাচক মানসিকতাকেই সরাসরি দায়ী করেছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দেশের বহু রাজ্যে স্কুল, কলেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত যোগচর্চা চালু থাকলেও বাংলায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । তাঁর কথায়, "আগের সরকার যোগাকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে তাকে সংকীর্ণ 'গোপন এজেন্ডা' বা 'ভোটব্যাঙ্কের তোষণের রাজনীতি'র সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিল । ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এর উপকারিতা পৌঁছয়নি ৷ কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রবাদী সরকার সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে একে রাজ্যের মূল স্রোতে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর ।"

আয়ুষ পরিকাঠামোয় জোর

শুধু যোগ নয়, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারেও জোর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথির মতো অত্যন্ত কার্যকরী ও সুলভ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চরম অবহেলিত হয়ে এসেছে। দেশ জুড়ে আয়ুষের যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ সরাসরি এর যে সুফল পাচ্ছেন, এবার সেই সুবিধা বাংলার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রাজনিত রোগ মোকাবিলায় যোগ ও আয়ুষ পদ্ধতির ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে । তবে আধুনিক চিকিৎসার বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক হিসেবেই এগুলিকে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা । সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকার যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে আয়ুষ পরিষেবা সম্প্রসারণ করে, তাহলে সাধারণ মানুষের বিকল্প চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ বাড়বে ।

বিধানসভার কার্যক্রম নিয়ে সরব

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গের পাশাপাশি এদিন বিধানসভার কার্যক্রম নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনের দিনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে কমে এসেছে । বছরে মাত্র কয়েক দিন অধিবেশন চলা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে শুভ লক্ষণ নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

তিনি মনে করিয়ে দেন, দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অধিবেশনের দিনসংখ্যা ক্রমশ কমেছে। বছরে মাত্র এগারো দিন বিধানসভা চলার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটি গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক একটি বিষয়।

তাঁর দাবি, একটি সক্রিয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বছরে অন্তত 50 দিনের বেশি বিধানসভা অধিবেশন হওয়া প্রয়োজন । বিরোধী বিধায়কদের সাসপেনশন, প্রশ্নোত্তর পর্বের সীমাবদ্ধতা এবং অতীতে স্পিকারের ভূমিকার প্রসঙ্গও তোলেন তিনি । স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেন । তাঁর মতে, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রশ্ন তোলার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে এবং স্পিকারের চেয়ারে যিনি বসবেন, তাঁকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে ।

বিরোধী শিবিরের কোন্দল নিয়ে কটাক্ষ

রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন নিয়েও এদিন তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী । দলের তহবিল, সাংগঠনিক বিরোধ এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ্যে যে মতভেদ সামনে এসেছে, তা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, বিরোধী শিবির এখন আদর্শগত লড়াইয়ের চেয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকট সামলাতেই বেশি ব্যস্ত ।

​বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির গঠন এবং পদত্যাগ নিয়েও এদিন শাসক-বিরোধী তরজা উসকে দেন তিনি । বিশেষত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান বিধায়কের কমিটি থেকে পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি জানান, কোনও কিছু না বুঝে শুধুমাত্র চমক দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিলে এমনটাই হয় । রাজনৈতিক কোন্দল প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষকে কড়া আক্রমণ করেন শুভেন্দুর কটাক্ষ, হতাশা থেকেই কুণাল ঘোষ দিনে চারবার চার রকম কথা বলছেন ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে যোগ ও আয়ুষকে সামনে এনে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যখাতে নতুন অগ্রাধিকার তুলে ধরতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই অন্যদিকে বিরোধীদের সাংগঠনিক দুর্বলতাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কৌশলও স্পষ্ট করেছেন ।

TAGGED:

WEST BENGAL BJP GOVERNMENT
HEALTH DEPARTMENT
স্বাস্থ্য
YOGA AND AYUSH
SUVENDU ADHIKARI

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