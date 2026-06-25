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তারাতলা-কাণ্ডে 'কালী' রহস্য! ফিরহাদের সই দেখিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

বিধানসভায় শুভেন্দু বলেন, কালীকে খুঁজলেই সব বেরিয়ে যাবে, কলকাতা কর্পোরেশনে কালী না বললে কোনও প্ল্যান পাশ হয় না ! কালী অ্যাপয়েন্টেড বাই ক্যামাক স্ট্রিট ৷

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কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 5:27 PM IST

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কলকাতা, 25 জুন: কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামঘর ভেঙে মৃত্যুমিছিলের ঘটনায় এ বার সরাসরি প্রাক্তন তৃণমূল সরকার ও কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ করেন, পুরসভার গাফিলতি, বেআইনি অনুমোদন এবং দীর্ঘদিনের দুর্নীতির জালই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে । তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর ।

বিধানসভায় এ দিন একটি নথি প্রদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, নির্মাণ সংক্রান্ত নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সই ছিল সেই ফাইলে । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এই দেখুন ফিরহাদ হাকিমের সই ! স্ট্রাকচারে গাফিলতি থাকা সত্ত্বেও সই করা হয়েছে । নকশাতেই অসংখ্য অসঙ্গতি রয়েছে ।" তাঁর এই মন্তব্যে শাসক ও বিরোধী শিবিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ।

ইতিমধ্যেই তারাতলা বিপর্যয়ের ঘটনায় তদন্তে নেমে একাধিক গ্রেফতারি হয়েছে । পুলিশ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন আয়ান ট্রেডার্সের সুপারভাইজার গুলজার হুসেন, লোহার কাঠামো নির্মাণের দায়িত্বে থাকা কমল সামন্ত, জমির লিজ নেওয়া শম্ভুনাথ বেহেরা, শ্রমিক সরবরাহকারী দিবাকর ভান্ডারি এবং কলকাতা পুরসভার নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযুক্ত আবদুল হামিদ ।

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মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব চিত্র)

তবে এ দিনের অধিবেশনের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত আসে একটি নামকে ঘিরে, 'কালী' । বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কলকাতা পুরসভার অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ছত্রচ্ছায়ায় চলেছে নানা অনিয়ম । তাঁর কথায়, "কালীকে খুঁজলেই সব বেরিয়ে যাবে । কলকাতা কর্পোরেশনে কালী না বললে কোনও প্ল্যান পাশ হয় না ! কালী অ্যাপয়েন্টেড বাই ক্যামাক স্ট্রিট !" অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার দুর্নীতি কাণ্ডে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এদিন নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অর্থ সরিয়ে তা অন্যত্র ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে । বাইপাস সংলগ্ন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "200 কোটি টাকা দিয়ে তৃণমূল ভবন তৈরি হচ্ছে । এখান থেকে টাকা তুলে সেখানে পাঠানো হয়েছে । সব তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে । এফআইআর হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"

কে এই 'কালী' ? প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক পুরকর্তাকেই ইঙ্গিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । 2010 সালে কলকাতা পুরসভার সোশ্যাল সেক্টর বিভাগে চিফ ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেওয়া কালীচরণ পরবর্তীকালে 2018 সাল থেকে তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি এবং ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । সেই সময় থেকেই পুরসভার অন্দরে তাঁর প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কালীচরণের বিরুদ্ধে অতীতেও আর্থিক অনিয়ম ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল । 2024 সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ সামনে আসে । সেই সময় শেক্সপিয়র সরণি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছিল । যদিও সেই সময় ফিরহাদ হাকিম প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অবগত নন এবং অভিযোগের ভিত্তি না থাকলে কোনও পদক্ষেপ করা সম্ভব নয় ।

কিন্তু তারাতলার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ফের সামনে উঠে এল সেই কালীচরণের নাম । মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য মন্তব্যে এখন নতুন করে জোরালো হয়েছে তদন্তের দাবি । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, তারাতলা-কাণ্ডের তদন্ত যত এগোবে, ততই পুরসভার প্রাক্তন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আরও তীব্র হবে ।

এখন নজর তদন্তকারী সংস্থার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে । 'কালী'কে ঘিরে ওঠা অভিযোগ কতটা প্রমাণিত হয়, আর তার সুতো শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে মেলে, সেটাই এখন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের সবচেয়ে বড় কৌতূহলের বিষয় ।

TAGGED:

FIRHAD HAKIM
TARATALA INCIDENT
তারাতলা কাণ্ড
CORRUPTION IN KMC
SUVENDU ADHIKARI

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