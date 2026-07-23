পুলকার দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য শুভেন্দুর, দোষীর চূড়ান্ত শাস্তির আশ্বাস

পুলকার দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য শুভেন্দুর, দোষীর চূড়ান্ত শাস্তির আশ্বাস
গোবিন্দপুর গ্রামে গিয়ে মৃতদের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক, আর্থিক সাহায্য হিসেবে তুলে দেন তিনি ।
Published : July 23, 2026 at 5:24 PM IST
বহরমপুর, 23 জুলাই: ট্রেন ও পুলকার দুর্ঘটনায় মৃত চার শিশু-সহ পাঁচজনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন গোবিন্দপুর গ্রামে গিয়ে মৃতদের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক, আর্থিক সাহায্য হিসেবে তুলে দেন তিনি । এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য যে বা যারা দায়ী, তাদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
বৃহস্পতিবার দুপুরে বহরমপুর স্টেডিয়ামের হেলিপ্যাডে নামেন শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ । এরপর মুখ্যমন্ত্রী গাড়িতে করে দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে, যান মৃত পড়ুয়াদের গ্রামে । সেখানেই একটি বাড়ির উঠোনে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল । হাজির ছিলেন জেলাশাসক আর অর্জুন, পুলিশ সুপার সচিন মক্কার, বেলডাঙার বিধায়ক ভরত কুমার ঝাওর-সহ আরও অনেকে ৷
মুখ্যমন্ত্রী হতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমবেদনা জানান । তিনি মঞ্চে উঠে বলেন, "এই ধরনের ঘটনায় চোখের জল ও সামান্য সাহায্য ছাড়া কী আর বলার থাকে ! অর্থ দিয়ে এই ক্ষতি পূরণ হয় না । আমি পরিবারগুলির পাশে আছি। পরিবারগুলির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছি । আমি যে অর্থ দিয়েছি, তা সরকারি অর্থ । তাদের যে ডিমান্ড আছে সেগুলির কিছু দায়িত্ব এসপি ও ডিএমকে দিয়েছি । এই পরিবারগুলি যাতে কোনওভাবে একাকীত্ব বোধ না-করে, সেদিকে নজর রাখতে হবে সবাইকে । আমরা অনেক চেষ্টা করেছি সকলকে বাঁচানোর জন্য ।"
দোষীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শুভেন্দু আরও বলেন, "এই ঘটনা এড়ানো যেত । আমি রেল ও পুলিশের কাছ থেকে প্রাথমিক যে তদন্ত রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে দেখা গিয়েছে যে, গেটম্যানের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আইনি পথে ওই গেটম্যানের চূড়ান্ত শাস্তি হবে । আমি পুলিশমন্ত্রীও ৷ পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি, জেলে থাকাকালীনই চার্জশিট দিয়ে দোষীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, গত 16 জুলাই সকালে কাটোয়া আজিমগঞ্জ শাখার উপর বহরমপুর থানার গোবিন্দপুর (কর্ণসূবর্ণ এলালায়)-এ মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চার স্কুল পড়ুয়া-সহ মোট ছ'জনের । খোলা রেলগেটে পুলকার ঢুকে পড়ার পর ডাউন নিমতিতা কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি তীব্র গতিতে ছুটে এসে ওই পুলকারে ধাক্কা মারে । পুলকারের আটজন পড়ুয়ার মধ্যে চারজন পড়ুয়ার মৃত্যু হয় । একইসঙ্গে এক সাইকেল আরোহী বৃদ্ধেরও মৃত্যু হয় ৷ জখম গাড়িচালক-সহ পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । চালক বাদে বাকিদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করে গেটম্যানকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে । তদন্ত চলছে স্টেশন মাস্টারের বিরুদ্ধেও ।
ঘটনার দিনই রেলের তরফ থেকে প্রত্যেক পরিবার কিছু 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে । জখমদেরও নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে । এদিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হতাহতদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দিতে সেখানে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মৃতদের পরিবারগুলি সরকারি চাকরির দাবি তুলেছে ।