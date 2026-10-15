মুর্শিদাবাদে পুজো উদ্বোধনে সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ! দিলেন ক্ষতিপূরণ-চাকরির নিয়োগপত্র

মুর্শিদাবাদে পুজো উদ্বোধনে সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ! দিলেন ক্ষতিপূরণ-চাকরির নিয়োগপত্র
Murshidabad" রেল দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক এবং তাঁদের দু'জনের পরিবারের সদস্যদের হাতে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : October 15, 2026 at 5:31 PM IST
বহরমপুর, 15 অক্টোবর: প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পুজোর আগেই সেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পঞ্চমীর দিন মুর্শিদাবাদে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে রেল দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক এবং তাঁদের দু'জনের পরিবারের সদস্যদের হাতে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন তিনি । পাশাপাশি, রেজিনগরে উপনির্বাচনের প্রচারে লজেন্স কুড়োতে গিয়ে মৃত ছ'বছরের হেসমিনা খাতুনের পরিবারের হাতেও তুলে দেওয়া হল 10 লক্ষ টাকার চেক । সব মিলিয়ে ছ'টি সংখ্যালঘু পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার।
মুর্শিদাবাদে প্রচারে এসে কর্ণসুবর্ণের রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের কাজের ব্যবস্থা করার কথাও বলেছিলেন তিনি । সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মৃতদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয় । সৌদি আরবে কর্মরত আমিজানুর শেখ এবং দুবাইয়ে কর্মরত সাহিদ আলির পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগপত্র । দুর্ঘটনায় মৃত আরও তিনজনের পরিবারের হাতে দেওয়া হয় পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ । ওই পরিবারগুলি এর আগে রেল দফতরের তরফেও আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল ।
বিস্তারিত আসছে...