সমাজবিরোধী কার্যকলাপ-গুন্ডামি রুখতে বিল আনছে রাজ্য, থাকছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধানও
‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, 2026’, আগামী সোমবার বিধানসভায় পেশ করবে সরকার৷
Published : June 25, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: রাজ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং গুন্ডামি দমন করতে এবার বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। কয়েকদিন আগেই রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই বিল আনার কথা নিজেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানা যাচ্ছে, এবার সেটাই বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর নাম, ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, 2026’৷
সূত্রের খবর, রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই নয়া আইন প্রণয়নের পথে হাঁটছে প্রশাসন। বিলটির ‘স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনস’ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ের প্রচলিত আইনগুলি সমাজবিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। সেই কারণেই সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষায় এবং অসাধু চক্রান্ত রুখতে এই ধরনের কড়া আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী 29 জুন (সোমবার) বিলটি রাজ্য বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে।
এই প্রস্তাবিত বিলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও কঠোর দিকটি হল সমাজবিরোধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংস্থান। বিলের 17 নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার বা তাদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও আধিকারিকের নির্দেশে পুলিশ যে কোনও স্থানে প্রবেশ করে তল্লাশি চালাতে পারবে। সমাজবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হতে পারে— এমন সন্দেহের বশে যেকোনও জিনিস, নথিপত্র, নগদ অর্থ বা যেকোনও ধরনের সম্পত্তি পুলিশ সরাসরি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।
শুধু তাই নয়, ছয় নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরেও যদি কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে থাকে বা ফেরার হয়, তবে পুলিশ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে পারবে। এরপর ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর নিয়ম মেনে ওই পলাতক ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক বা অ্যাটাচ করা যাবে।
প্রস্তাবিত এই আইনে ‘গুন্ডা’ এবং ‘সমাজবিরোধী কাজ’-এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষের মনে ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বেআইনিভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে বা জনজীবনের ক্ষতি করে, তাদের এই আইনের আওতায় আনা হবে। এছাড়াও বেআইনি খনি, অবৈধ বালি খাদান চালানো বা বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত বেআইনি কাজ করে সরকারি কোষাগারের বিপুল ক্ষতি করলেও, তা সমাজবিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য হবে। যারা অস্ত্র আইন (1959), মাদক আইন (1985), অনৈতিক পাচার প্রতিরোধ আইন (1956) এবং বিস্ফোরক আইনের (1908) মতো বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত, তাদেরও এই বিলে ‘গুন্ডা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এই বিল অনুযায়ী পুলিশ ও প্রশাসনের হাতে আটক করার বিশেষ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে। তিন নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ বা তার ওপরের পদমর্যাদার কোনও পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার চাইলে যেকোনও সমাজবিরোধীকে আটক করার নির্দেশ দিতে পারে। এই আটকের মেয়াদ 12 নম্বর ধারা অনুযায়ী সর্বাধিক 12 মাস পর্যন্ত হতে পারে। এই নির্দেশ রাজ্যের যেকোনও প্রান্তে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর গ্রেফতারি পরোয়ানার মতোই কার্যকরী হবে এবং আটক ব্যক্তিকে রাজ্যের নির্দিষ্ট সংশোধনাগারে রাখা হবে।
আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে আইনি পর্যালোচনার জন্য বিলের আট নম্বর ধারায় একটি অ্যাডভাইসরি বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন হবেন হাইকোর্টের একজন বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতি। এছাড়া হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন আরও দু’জন সদস্য এই বোর্ডে থাকবেন। দশ নম্বর ধারা অনুযায়ী, আটক ব্যক্তি সাধারণত এই বোর্ডের সামনে নিজের স্বপক্ষে কোনও আইনজীবী নিয়োগ করার অধিকার পাবেন না, যদি না বোর্ড বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে তার অনুমতি দেয়।
আইনটিকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও ব্যক্তি এই আইনের অধীনে আটক বা নির্বাসিত হওয়ার নির্দেশপ্রাপ্ত কোনও সমাজবিরোধীকে আশ্রয় দেয় বা লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, তবে তারও কড়া শাস্তি হবে। এই ধরনের অপরাধ প্রমাণ হলে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। বিলের 19 নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে সমস্ত অপরাধ ধর্তব্যযোগ্য (cognizable) এবং জামিন অযোগ্য (non-bailable) বলে গণ্য হবে। সব মিলিয়ে, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজবিরোধীদের উপদ্রব রুখতে এই বিলটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ হতে চলেছে।