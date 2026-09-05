ETV Bharat / state

পরিবর্তনের বাংলায় দুর্গাপুজোর উদযাপনে মেগা পরিকল্পনা নতুন সরকারের; 7 সেপ্টেম্বর বৈঠক

পরিবর্তনের বাংলায় দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। নতুন সরকারের দুর্গাপুজো উদযাপনের মেগা আয়োজনের ব্লুপ্রিন্ট সামনে এল।

Suvendu Adhikari
পরিবর্তনের বাংলায় দুর্গাপুজোর উদযাপনে মেগা পরিকল্পনা নতুন সরকারের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 9:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: আর মাসখানেকের অপেক্ষা, তারপরেই দুর্গাপুজো ৷ আগামী 7 সেপ্টেম্বর দুর্গাপুজো নিয়ে মেগা বৈঠক রয়েছে রাজ্য সরকারের। তার আগেই নতুন সরকারের দুর্গাপুজো উদযাপনের মেগা আয়োজনের ব্লুপ্রিন্ট সামনে এল।

পরিবর্তনের বাংলায় দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার কলকাতার আকাশে একসঙ্গে দেখা যাবে তিন হাজার ড্রোন। ড্রোন দিয়ে আলোর বিন্দুতে আঁকা হবে দেবীদুর্গার অবয়ব। ফুটে উঠবে দুর্গাপুজোর আবাহনের নানা মুহূর্ত। মহালয়া থেকে অষ্টমী— দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে এমন অভূতপূর্ব মেগা শো-এর সাক্ষী হতে চলেছে মহানগরী।

সেই সঙ্গে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের সরাসরি কলকাতার মূল উৎসবের সঙ্গে জুড়ে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্যের পর্যটন দফতর। সব কিছু ঠিক থাকলে 2026 সালের দুর্গাপুজোয় এক আন্তর্জাতিক স্তরের উৎসব দেখতে চলেছে বাংলা। রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতরের তরফে এই বিরাট কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, ‘বিশ্বজুড়ে বাঙালির আবেগ- দুর্গাপুজো গ্লোবাল কানেক্ট 2026’।

ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতিকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। গোটা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য অভিজ্ঞ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার খোঁজ শুরু করেছে সরকার। ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে ‘রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল’ বা আরএফপি।

সরকারি নথি অনুযায়ী, আগামী 10 অক্টোবর মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হবে এই বিশেষ উৎসব। ইডেন গার্ডেন্সে বড় মাপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেখানে চিরাচরিত মহিষাসুরমর্দিনী এবং বাংলার লোকজ ও শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির পরিবেশনা থাকবে। সন্ধ্যায় প্রথম সারির শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত হবে মেগা কনসার্ট। ঢাকের বাদ্যি নিয়ে একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ার চেষ্টাও হতে পারে ওই দিন। তবে সব থেকে বড় চমক হতে চলেছে ড্রোন লাইট শো। অন্তত তিন হাজার ড্রোন ব্যবহার করে নবান্ন কলকাতার আকাশে পুজো এবং বাংলার ঐতিহ্যের গল্প ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। এর জন্য আলাদা স্টোরিবোর্ড, থ্রি-ডি প্রিভিজুয়াল, অ্যানিমেশন এবং আবহসঙ্গীতের সাহায্য নেওয়া হবে।

ড্রোনের চলাচল, আলো এবং মঞ্চের অনুষ্ঠানের মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় রাখা হবে। তবে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন বা ডিজিসিএ-র ছাড়পত্র এবং একাধিক নিরাপত্তা মহড়ার পরেই এই ড্রোন শো অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ‘গ্লোবাল বেঙ্গলি কানেক্ট’ বা ‘ঢাক কানেক্ট’। বিদেশের মাটিতে থাকা ভারতীয় দূতাবাসগুলির সাহায্যে প্রবাসী বাঙালি সংগঠন ও অনাবাসী ভারতীয়দের কলকাতার উৎসবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। প্রযুক্তিগত বাধা এড়াতে একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হচ্ছে। লাইভ ফিডের মাধ্যমে বিদেশের দর্শকরা শুধু কলকাতার পুজোই দেখবেন না, অনুমোদন সাপেক্ষে দুই প্রান্তের মধ্যে সরাসরি কথোপকথনের ব্যবস্থাও থাকবে।

অষ্টমীর দিনটিকেও বিশেষভাবে সাজানো হচ্ছে। ওই দিন ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচের পাশাপাশি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও স্থাপত্যগুলিকে বিশেষ আলোকসজ্জায় মুড়ে ফেলা হবে। তবে সরকারি কাঠামোয় কেবলমাত্র স্থাপত্যভিত্তিক আলোই লাগানো যাবে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোনও মঞ্চ বাঁধা বা জমায়েত করা যাবে না। এর পাশাপাশি কোনও বড় স্টেডিয়াম বা অডিটোরিয়ামে চার ঘণ্টার একটি ‘গ্র্যান্ড দুর্গাপুজো কনসার্ট’ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে ঢাক ও ধুনুচি নাচের সঙ্গে ছৌ, বাউল, ঝুমুর, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নেপালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটবে। প্রচারের আলোয় থাকবে বাংলার হস্তশিল্প, খাবার এবং থিম প্যান্ডেলগুলিও।

সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বিশাল আয়োজন করতে গিয়ে পুজোর ধর্মীয় পবিত্রতা ও বাঙালির চিরাচরিত রীতি যেন কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রয়োজনে পুরোহিত, ধর্মীয় আচার-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপায়ে এই উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের পাশাপাশি বর্জ্য পৃথকীকরণ, ডিজিটাল আমন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের দিকে কড়া নজর রাখা হবে। এই আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে ভবিষ্যতে বার্ষিক কর্মসূচিতে পরিণত করার চিন্তাভাবনাও সরকারের অন্দরে রয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, "দুর্গাপুজো শুধু আমাদের উৎসব নয়, এটি বাংলার অর্থনীতির অন্যতম বড় চালিকাশক্তি। এই মেগা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের দরবারে বাংলার সংস্কৃতিকে এমনভাবে তুলে ধরতে চাইছি, যাতে আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পর্যটকরা এই সময়েই বাংলামুখী হন। তবে এই আধুনিকীকরণের চক্করে পুজোর চিরাচরিত প্রথা বা ধর্মীয় আচার যেন কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।"

সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বাঙালিদের সঙ্গে স্থায়ী সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তৈরি এবং আন্তর্জাতিক পর্যটক টানার বড় মাধ্যম হিসেবেই এটিকে ব্যবহার করতে চাইছে প্রশাসন।

TAGGED:

MEETING FOR DURGA PUJA CELEBRATIONS
SUVENDU ADHIKARI
DURGA PUJA 2026
DURGA PUJA CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.