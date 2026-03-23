নির্বাচনের আগে কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন শুভেন্দু

আইনি লড়াইয়ে স্বস্তি পেলেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ৷ একইসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীও ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন শুভেন্দু
Published : March 23, 2026 at 1:08 PM IST

কলকাতা, 23 মার্চ: খড়দা থানা এলাকায় পুলিশের দায়ের করা স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআরে সাময়িক স্বস্তি পেলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দু'টি কেন্দ্রের (নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর) বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর। আগামী 12 সপ্তাহের জন্য এই স্বস্তি বহাল থাকবে। জুলাই মাসে ফের শুনানি মামলার। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না, বলে নির্দেশে জানিয়েছেন বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় ৷

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে 2020 সালের 29 ডিসেম্বর আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য খড়দা থানার পুলিশ স্বতপ্রণোদিত এফআইয়ার দায়ের করে ৷ নির্বাচনের আগে যাতে কোনও সমস্যায় না-পড়তে হয় তার জন্য ওই অভিযোগ খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ আপাতত 12 সপ্তাহের জন্য মামলার তদন্তের উপর অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। আগামী জুলাই মাসে মামলার শুনানি।

অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে স্বস্তি পেলেন আর এক অধিকারী। দিব্যেন্দু অধিকারী সরকারি আবাসন ছেড়ে দেওয়ার পরও তাঁকে 'নো-ডিউজ' শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছিল না বলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতেই মিলল 'নো-ডিউজ' সার্টিফিকেট।

শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এগরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন বিরোধী দলনেতার ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী। অথচ, প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগে থেকে 'নো-ডিউজ' সার্টিফিকেট (No Dues Certificate) চাওয়া হলেও তা তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাননি। তাই বাধ্য হয়ে গত 10 মার্চ হাইকোর্টের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ এদিন মামলাটি বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানির জন্য উঠতেই বিজেপি নেতা দিব্যেন্দু অধিকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের হাতে নো-ডিউজ সার্টিফিকেটের একটি ফটো কপি তুলে দেয় রাজ্যের কৌঁসুলি বা অ্যাডভোকেট জেনারেল (রাজ্য সরকারের প্রধান আইনি উপদেষ্টা) ।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়, গত 19 মার্চ তারা নো-ডিউজ সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে। তাই প্রার্থীর হাতে পৌঁছতে আরও ক'য়েকটা দিন সময় লাগবে। নো-ডিউজ সার্টিফিকেটের কপি জমা নিয়ে আদালত মামলাটির নিষ্পত্তি করে।

