ভোটযুদ্ধ থেকে ফলাফল ! বিধানসভার অলিন্দেই জল্পনার ঝড়, আলোচনায় থাকছেন শুভেন্দুও

বিধানসভার অলিন্দেই শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একাধিকবার স্লোগান উঠেছে ৷ যাঁরা এই স্লোগান তুলেছিলেন তাঁদের একাংশ আতঙ্কে রয়েছেন । সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷

বিধানসভায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু শুভেন্দু অধিকারী
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 7:48 PM IST

কলকাতা, 30 এপ্রিল: ভোট যুদ্ধ মিটেছে । ফল ঘোষণার আগে এখন সাইলেন্স পিরিয়ড । পাড়ার রক থেকে চায়ের দোকান আলোচনায় ফিরে ফিরে আসছে পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন, এই নিয়ে জল্পনা । এসবের মধ্যেই ইডেন গার্ডেনসের উলটোদিকে শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটাতে চলছে ফিসফাস ।

বিধানসভা ভবন হাজার লড়াইয়ের সাক্ষী । কংগ্রেস থেকে যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট বা মা মাটি মানুষের সরকারের আমলে তারকা বা হেভিওয়েট প্রার্থীর খামতি কখনওই ছিল না বিধানসভায় । অষ্টাদশ বিধানসভা গঠনের আগে সেখানেই আলোচনা চলছে চার তারিখের পর কারা আসছেন তা নিয়েই । মাসজোড়া ধকল, রাজনৈতিক যুদ্ধ, লড়াইয়ের পর আজ রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই রয়েছেন একটু হালকা চালে । আবার কেউ কেউ এরই মাঝে তুফান তুলছেন এই বলে, সরকার তাদেরই হচ্ছে ।

বিধানসভা ভবন

তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী বিধায়ক অপূর্ব সরকার এদিন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই জানাচ্ছেন, মানুষের জনমত তাঁদের পক্ষেই থাকবে । যেভাবে এসআইআর একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে ভোটদান থেকে বঞ্চিত করেছে তাতে তিনি নিশ্চিত তার জবাব মানুষ ইভিএমেই দেবেন । তিনি এও বলছেন, "যেভাবে মানুষ দু'হাত খুলে ভোট দিয়েছে, সমর্থন আমাদের দিকেই থাকবে ৷" অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রী বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলছেন, "জনগণ তাদের মেজাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন । এখন শুধু ইভিএম খোলার অপেক্ষা । নীল বাড়িতে বদল হচ্ছেই । আর প্রাক্তন হবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"

বিধানসভায় রাজনৈতিক দলগুলো যখন এসব নিয়ে আলোচনা করছে, তখন বিধানসভায় কর্মরত কর্মীদের মধ্যে বদলে গিয়েছে আলোচনার বিষয় । গত সেপ্টেম্বর মাসে বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন যে সমস্ত নিরাপত্তারক্ষীরা ব্যান্ডেজ বেঁধে বিজেপি বিধায়কদের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন । আজ তাঁদের মধ্যেই কেউ কেউ বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে লড়াকু নেতার তকমা দিচ্ছেন ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমনই একজন বলছিলেন, "দুই দশকের বেশি সময় ধরে আমি বিধানসভায় রয়েছি । তবে শুভেন্দু অধিকারীর মতো লড়াকু নেতা দেখিনি । আশা করছি 4 তারিখ এই লড়াইয়ের ফলও তিনি পাবেন ।" তিনিও বলছেন, "চারপাশের হাওয়া বলছে পরিবর্তন আসন্ন । বদল হলে ভালোই হবে । অন্য রাজ্যের মতোই বিধানসভার কর্মীদের সুবিধা মিলবে ।"

যদিও বিধানসভার অলিন্দেই যাঁরা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিলেন তাঁদের একাংশ আতঙ্কেই রয়েছেন । তাঁদেরই একজন বলছেন, "একুশেও এই ধরনের সাইলেন্স পিরিয়ডে সরকার বদলের ইঙ্গিত মিলেছিল । সরকারে আবার ফিরেছিল তৃণমূল । এবারও হয়তো তাই হবে । সরকারে যেই আসুক আমাদের কী! আমরা বিধানসভার কর্মী । আশা করি আমাদের স্বার্থ অক্ষত থাকবে ।"

এই মুহূর্তে বিধানসভার অলিন্দে যেমন আলোচনার বিষয় পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন, একইসঙ্গে আলোচনার বিষয় শুভেন্দু অধিকারীও । অধিকাংশই এবার সরকার বদল যদি হয় তার পেছনে শুভেন্দু অধিকারীর লড়াইকে বড় করে দেখছেন । দীর্ঘদিন বিরোধী দলনেতা সঙ্গে কাজ করা এক বিধানসভা কর্মীর কথায়, "সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসু থেকে সূর্যকান্ত মিশ্র বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে এমন বিরোধী দলনেতা আগে দেখা যায়নি ।"

বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর লড়াইয়ের পদ্ধতিকেই তিনি বাকিদের থেকে এগিয়ে রাখছেন । বলছেন, "চার তারিখের পর সবাই তার লড়াই মনে রাখবে ।"

