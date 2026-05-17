মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথম উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন শুভেন্দু, পরের দিন প্রশাসনিক বৈঠক দুর্গাপুরে
উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করেই আগামী 21 মে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : May 17, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 17 মে: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথমবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আগামী 20 মে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন । সেখানে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর । উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করেই আগামী 21 মে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরেও একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে, জেলাওয়াড়ি উন্নয়নের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের সরাসরি সমাধান করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই জোড়া সফর বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে ।
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই প্রশাসনের সর্বস্তরে কড়া নজরদারি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কাজ শুরু করেছে নতুন সরকার । মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর কলকাতা এবং নবান্নের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দিকেও যে নতুন সরকার সমানভাবে নজর দিচ্ছে, সেই বার্তা দিতেই এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল ।
নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী 20 মে উত্তরবঙ্গে পৌঁছে তিনি সরাসরি প্রশাসনিক স্তরের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন । এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে । মূলত উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন, বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পূর্বতন সরকারের আমলে থমকে থাকা নানা প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই বৈঠকে বিশদে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকার শ্রমিকদের সমস্যা এবং পাহাড়ের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বার্তা দিতে পারেন বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা ।
উত্তরবঙ্গের সফর সেরে মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসবেন দক্ষিণবঙ্গে । তবে সরাসরি নবান্নে নয়, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী 21 মে দুর্গাপুরে আরও একটি প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী দুর্গাপুর এবং সংলগ্ন আসানসোল এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম, শিল্পাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি এবং ওই এলাকার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে নতুন বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা এবং স্থানীয়দের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনকে মুখ্যমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে । দুই দিনের এই জোড়া প্রশাসনিক বৈঠকে স্থানীয় স্তরের জনপ্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে, যাতে এলাকার মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলি সরাসরি প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে পৌঁছতে পারে এবং তার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয় ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নতুন সরকারের মুখ হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী শুরু থেকেই রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও বেশি সক্রিয় এবং জনমুখী করার ওপর জোর দিচ্ছেন । গত কয়েকদিন ধরে নবান্নে একাধিক দফতরের সচিব এবং পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেছেন তিনি । সেই রেশ বজায় রেখেই এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরে বের হওয়া প্রশাসনের নিচুতলায় একটি বড় ও ইতিবাচক বার্তা দেবে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের । তাঁদের মতে, শুধুমাত্র রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতরে বসে নয়, বরং সরাসরি জেলায় জেলায় গিয়ে সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতি নিজের চোখে খতিয়ে দেখার এই উদ্যোগ সরকারি কাজে আরও স্বচ্ছতা এবং দ্রুততা আনবে ।
নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেলাস্তরের আমলাদের মধ্যে কাজের গতি বাড়াতে এবং মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই সফরগুলি অনুঘটকের কাজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে । আগামী দিনে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ক্রমে এহেন প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলে প্রশাসনের অন্দরমহল থেকে ইঙ্গিত মিলেছে । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে উত্তরবঙ্গ এবং দুর্গাপুর উভয় স্থানেই প্রশাসনের অন্দরে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ।