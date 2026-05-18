নির্ধারিত সময়ের আগেই জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নির্ধারিত সময়ের আগেই জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
1 জুন থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তার দশদিন আগেই জনতার দরবারে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 18, 2026 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 18 মে: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম জনতা দরবারে শুভেন্দু অধিকারী ৷ 1 জুন থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুভেন্দু অধিকারী প্রথম জনতার দরবার করলেন 18 মে ৷ সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দফতরে আজ আয়োজন করা হয় জনতার দরবার ।
এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষজনের ভিড় লক্ষ্য করা যায় বিজেপি দফতরে । জমি সংক্রান্ত বিবাদ, প্রশাসনিক জটিলতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি থেকে শুরু করে চাকরি ও স্থানীয় স্তরের নানাবিধ সমস্যার কথা এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সামনে তুলে ধরেন সাধারণ মানুষ ।
প্রতিটি অভিযোগ ধৈর্য ধরে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী । বেশ কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছেন । দলের এক নেতা জানান, গত 9 মে রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণকারী অধিকারী নিয়মিত ‘জনতা দরবার’ (জনশুনানি) সেশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন ।
এখানকার সল্টলেক এলাকায় অবস্থিত বিজেপি কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই মত বিনিময় পর্বে শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন স্তরের বেশ কয়েকজন মানুষ অংশ নেন ।
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর রাজ্যে নিয়মিত জনতা দরবার আয়োজন করে থাকেন ৷ একইভাবে, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও তাঁর কার্যকালে এ ধরনের জনশুনানির আয়োজন করতেন ।
এদিকে, বঙ্গ বিজেপি তাদের হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে জানিয়েছে যে, রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সপ্তাহেই অর্থাৎ 9 থেকে 16 মে-র মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে ।
পোস্টটিতে বলা হয়েছে, "টিএমসি-র (TMC) শাসনাধীনে পশ্চিমবঙ্গ গত 15 বছরে যা করে দেখাতে পারেনি, ডাবল ইঞ্জিন সরকার তাদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সপ্তাহেই তা করে দেখাতে শুরু করেছে । এটিই হল নতুন পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রকৃত সুশাসনের গতি ।"
প্রাচীন ভারতে এই ব্যবস্থা চালু ছিল ৷ রাজা বা সম্রাটের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারতেন নাগরিকরা ৷ তাঁদের কথা শুনে ব্যবস্থাও নেওয়া হত ৷ আধুনিক ভারতে একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ৷ 2001 সালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্য়মন্ত্রী হয়ে উমা ভারতী নিজের সরকারি বাসভবনে জনতার দরবার বসাতেন ৷ বহু মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে এখানে হাজির হতেন ৷ তাঁদের কথা শুনে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ নিতেন উমা ৷ তবে অভিযোগ জানানো ঘিরে একাধিক অব্যবস্থা দেখা দেয় ৷ এর জেরে জনতা দরবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন উমা ৷ এবার সেই পথেই হাঁটলেন শুভেন্দু ৷