তাঁর জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থায় বাড়তি কোনও সুবিধা চান না শুভেন্দু
তিনি চান, তাঁর জন্য অন্তত সাধারণ মানুষকে যেন না-দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । ভিআইপির মতো নয়, সাধারণ মানুষের একজন প্রতিনিধির মতোই তিনি যাতায়াত করতে চান ।
Published : May 20, 2026 at 12:56 PM IST
কলকাতা, 20 মে: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য দীর্ঘ গাড়ির পাইলট থাকবে, ট্রাফিক সিস্টেমে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাড়তি কোনও সুবিধা নিতে চাইছেন না রাজ্যের প্রথম বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বরং তিনি চান, তাঁর জন্য অন্তত সাধারণ মানুষকে যেন না-দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । ভিআইপির মতো নয় । সাধারণ মানুষের একজন প্রতিনিধির মতোই তিনি যাতায়াত করতে চান । মঙ্গলবার রেড রোডের একটি ঘটনা তারই প্রমাণ দিল ।
মঙ্গলবার ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে 6টা । গোধূলির আলো মেখে রেড রোড হয়ে ময়দানের পিডব্লিউডি (PWD) টেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় । নবান্ন ও প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ওই টেন্টে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তাঁর । স্বভাবতই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কনভয় আসছে দেখে ট্রাফিক ক্লিয়ার করার তৎপরতা শুরু হয় । সিগন্যাল সবুজ না-থাকলেও, চিরাচরিত প্রোটোকল মেনে তড়িঘড়ি ভিআইপি গাড়িগুলি ছেড়ে দেওয়ার তোড়জোড় করছিলেন রেড রোডের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ ডেপুটি কমিশনার (DC)।
কনভয় মসৃণ গতিতেই এগোচ্ছিল । কিন্তু আইন ভেঙে সিগন্যাল লাল থাকা অবস্থাতেই তাঁর কনভয়কে পার করানোর চেষ্টা হচ্ছে - এই বিষয়টি নজরে আসতেই মাঝরাস্তায় হঠাৎ ব্রেক কষে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি । আচমকা ভিভিআইপি (VVIP) গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ায় কিছুটা হকচকিয়ে যান নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা । প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি থামিয়েই কর্তব্যরত ওই ডিসি-কে সোজা নিজের কাছে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী । পুলিশের ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিককে সামনে পেয়ে অত্যন্ত শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় তিনি নিজের আপত্তির কথা জানিয়ে দেন ।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আপনি এর পর থেকে আমি যখনই এই রাস্তা দিয়ে যাব, ট্রাফিক আইন ভাঙবেন না । এটা একদম ঠিক নয় । আমি সেরকম মুখ্যমন্ত্রী নই । দরকার পড়লে প্রোটোকল মেনে আমাকে ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ঢোকাবেন । কিন্তু আইন ভেঙে, ট্রাফিক সিগন্যাল উড়িয়ে আমাকে পার করাবেন না ।" খোদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের মুখে ট্রাফিক আইন মানার এমন কড়া নির্দেশ শুনে কার্যত বিস্মিত হয়ে যান ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা । কারণ, বিগত কয়েক দশকে রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে এমন নজিরবিহীন ঘটনা খুব একটা দেখা যায়নি ।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার ছিল নতুন সরকারের নবম দিন । আর এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিগত জমানার ভিআইপি সংস্কৃতির খোলনলচে বদলে ফেলতে চাইছেন শুভেন্দু অধিকারী । নবান্নের মসনদে বসার পর থেকেই তিনি পুরোদস্তুর 'অ্যাকশন মোডে' রয়েছেন । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভিআইপি কনভয়ের জন্য সাধারণ মানুষকে, নিত্যযাত্রীদের, এমনকি অ্যাম্বুল্যান্সকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । সাধারণ মানুষের মনে পুঞ্জীভূত হওয়া এই দীর্ঘদিনের ক্ষোভের জায়গাতেই সরাসরি প্রলেপ দিতে চাইলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি সাধারণ মানুষের মতোই পথ চলতে চান ।
পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক রাশ হাতে নেওয়ার পর থেকেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পুলিশ প্রশাসনের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ করতে চাইছেন শুভেন্দু অধিকারী । গত এক সপ্তাহে আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ মহলের চেনা ছক বদলে দেওয়ার যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন, মঙ্গলবারের ঘটনা তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ । প্রসঙ্গত, এর মাত্র কয়েকদিন আগেই পুলিশের ব্যবহৃত গাড়িগুলির বেহাল দশা এবং 'ফিটনেস' নিয়ে প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি পুলিশকে কড়া ভাষায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাধারণ মানুষকে রাস্তায় আটকে আইন শেখানোর আগে পুলিশকে নিজেদের ভুলত্রুটি শোধরানো দরকার ।
এদিনের রেড রোডের ঘটনাটি নিছক একটি ট্রাফিক সিগন্যাল মানার বিষয় নয়, বরং এটি রাজ্যের সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো এবং আমলাতন্ত্রের কাছে একটি কড়া বার্তা । রাজ্যের প্রধান যদি সাধারণ মানুষের অসুবিধা এড়াতে ট্রাফিক নিয়ম মানেন, তবে মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলা - সকলকেই যে সেই পথেই হাঁটতে হবে, সেই বার্তাই এদিন সুকৌশলে দিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী । নতুন সরকারের জমানায় যে সাধারণ মানুষের ওপর ভিআইপি সংস্কৃতির দাদাগিরির দিন শেষ, সেই বার্তাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷