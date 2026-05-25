ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে নয়া ফর্মুলা শুভেন্দুর

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে নয়া ফর্মুলা শুভেন্দুর
সোমবার সচিব পর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ এগোনোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : May 25, 2026 at 7:12 PM IST
কলকাতা, 25 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক নয়া দিশা দেখাতে চলেছে নতুন সরকার । পূর্ববর্তী সরকারের একলা চলো নীতি থেকে সরে এসে এবার কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে হাঁটতে চলেছে নবান্ন । রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার সচিব পর্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে এই বিষয়ে তাঁর সরকারের অবস্থান এবং নতুন ফর্মুলার কথা ঘোষণা করেছেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই নয়া ফর্মুলা অনুযায়ী, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মোট খরচের 50 শতাংশ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি 50 শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার । রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুফলকে কাজে লাগিয়েই দীর্ঘদিনের এই বন্যা সমস্যা সমাধানের স্থায়ী পথ খুঁজছে বর্তমান প্রশাসন ।
এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সেচ দফতরের আধিকারিকদের এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন । ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে অবিলম্বে বিশদ আলোচনা শুরু করার জন্য সেচ দফতরের সচিবকে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রকে এড়িয়ে এককভাবে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করতে চেয়েছিল রাজ্য । তাদের অভিযোগ ছিল, এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং অর্থ মিলছে না । তাই মূল প্রকল্প 1270 কোটি টাকা হলেও নিজেদের উদ্যোগেই প্রথম দফার 500 কোটি টাকা বরাদ্দ করে এই মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত করার কথা ঘোষণা করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার । কিন্তু এর মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় সহযোগিতার কথা বলা হয়নি । বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল ঘটার পর সেই পরিকল্পনার খোলনলচে পুরোপুরি বদলে ফেলা হচ্ছে ।
2026 সালের নির্বাচনী প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘাটালে বলে গিয়েছিলেন নতুন সরকার গঠিত হলে তারা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত করবে । এখন নতুন সরকারের লক্ষ্য, কেন্দ্রের সহযোগিতা নিয়ে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে এই বড় মাপের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন করা । এর আগে এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল সরকার 1270 কোটি টাকার একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বলে জানা যায় । কিন্তু বিজেপি নেতারা বলেছেন বাস্তবিকভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে গেলে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন । নতুন পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত খতিয়ে দেখেই কাজ এগোবে বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা ।
এই নয়া উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট পূর্ববর্তী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন । তাঁর মতে, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ অংশগ্রহণ ছাড়া ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের মতো একটি বিশাল প্রকল্প কখনওই বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় । তিনি জানিয়েছেন, এই মেগা প্রকল্পের জন্য 500 কোটি টাকা কোনওভাবেই যথেষ্ট নয়, এর জন্য ন্যূনতম চার হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন । বিধায়ক অভিযোগ করেছেন যে, বিগত সরকারের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কোনও সদিচ্ছাই ছিল না, মাস্টারপ্ল্যানের নাম করে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নদীগর্ভ থেকে বালি ও মাটি চুরি করা ।
তিনি আরও দাবি করেন, গত সরকারের আমলে নদীর বালি ও মাটি তুলে শুধু নিজেদের পকেট ভরানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজের কাজ কিছুই হয়নি । কিন্তু এবার রাজ্যে এবং কেন্দ্রে একই সরকার থাকায়, ডাবল ইঞ্জিনের জোরে এই মাস্টার প্ল্যান একশো শতাংশ বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন ।
দীর্ঘদিন ধরে প্রতি বছর বর্ষায় ঘাটাল, দাসপুর-সহ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যায় । বন্যা পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয় । এলাকার মানুষের এই দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণা এবং দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিধায়ক জানান, বর্ষার সময় ওই এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে খাদ্য সংকট - সবকিছু মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় । তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সবসময়েই ঘাটালবাসীর পাশে থেকেছেন এবং বন্যার সময় বারবার ত্রাণ, শুকনো খাবার, রান্নার ব্যবস্থা ও ত্রিপল পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।
ঘাটালবাসীর আশীর্বাদে জয়লাভের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, গত পাঁচ বছর তাঁদের সেভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, তবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টিতে নজর দিয়ে দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলেছেন । কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এই খরচের বোঝাপড়া ঠিকমতো এগোলে ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে এবং এই মাস্টারপ্ল্যান সম্পূর্ণ সফল হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এখন দেখার পুরনো সরকারের প্ল্যানেই এই ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হয় নাকি নতুন করে গোটা বিষয়টি আবার শুরু হয় ।