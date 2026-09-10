বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোয় গ্রেফতারের নির্দেশ শুভেন্দুর !

বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোয় গ্রেফতারের নির্দেশ শুভেন্দুর !
CM Suvendu on Bageshwar Baba: পুজোর প্যান্ডেলের পিছনে মাছ-মাংস খাওয়াকে 'পাষণ্ড' এর কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি ।
Published : September 10, 2026 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ খাওয়া নিয়ে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত বাংলার রাজনীতি । পুজোর প্যান্ডেলের পিছনে মাছ-মাংস খাওয়াকে 'পাষণ্ড' এর কাজ বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি । সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে ভবানীপুর থানার সামনে তাঁর ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা । এ বার সেই ঘটনায় পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরাসরি কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য প্রসঙ্গ ওঠে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও ধর্মগুরু তাঁর নিজের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করতেই পারেন । সেই মত গ্রহণ করবেন কি না, তা মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত । তাঁর কথায়, "যাঁরা গ্রহণ করার করবেন ৷ তিনি কারও উপর চাপিয়ে দিতে চাননি ।"
মতপ্রকাশের বিরোধিতা করে কারও ছবি পোড়ানো বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী । ভবানীপুর থানার সামনে বিক্ষোভের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, "আমি কতগুলো লোককে দেখলাম ভবানীপুরে থানার সামনে ছবি পুড়িয়েছে । আমি এখান থেকে সিপি-কে বলছি, ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে । এ রাজ্যে এসব চলবে না ।"
এর পরেই বিরোধীদের নিশানা করে 'অ্যাপিজমেন্টের পলিটিক্স' বা তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে বিধানসভায় তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি । রাজনৈতিক বিরোধিতার পাশাপাশি বাগেশ্বর বাবাকে ঘিরে চলা বিতর্ক যে প্রশাসনিক স্তরেও পৌঁছে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট ।
বাগেশ্বর বাবার মূল মন্তব্য নিয়ে অবশ্য বাংলায় ইতিমধ্যেই প্রবল সমালোচনা হয়েছে । দুর্গাপুজোয় মাছ-মাংস খাওয়া বাঙালির দীর্ঘদিনের খাদ্যসংস্কৃতি ও সামাজিক রীতির অংশ, এই যুক্তিতে তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ । বিদ্বজ্জন থেকে সাধুসমাজ, একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও জানিয়েছেন, বাংলার পুজোর সংস্কৃতি সম্পর্কে বাইরে থেকে কোনও 'নির্দেশ' চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ।
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের একাংশও এই ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন বলে বিতর্কের মধ্যে উঠে এসেছে । রাজনৈতিক মহলেও তৈরি হয়েছে অস্বস্তি । বিজেপির একাধিক পরিচিত মুখ- দিলীপ ঘোষ, সজল ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালদের বক্তব্যেও স্পষ্ট, বাঙালির দুর্গাপুজোয় মাছ-মাংস খাওয়ার প্রচলিত রীতিতে কোনও ধর্মগুরুর মন্তব্যের প্রভাব পড়বে না ।
ফলে, এক দিকে বাগেশ্বর বাবার 'পাষণ্ড' মন্তব্য, অন্য দিকে তাঁর ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ এবং সেই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি গ্রেফতারের নির্দেশ- তিনটি ঘটনায় এখন একই রাজনৈতিক বিতর্কের অংশ হয়ে উঠেছে । দুর্গাপুজোর খাদ্যাভ্যাসের মতো সাংস্কৃতিক প্রশ্ন কী ভাবে রাজনীতির ময়দানে জায়গা করে নিল, তা নিয়েই নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্যে ।