বালিগঞ্জে গণেশ পুজোয় 'সনাতনী ঐক্য'-বার্তা শুভেন্দুর, নিশানায় বামেরা

বালিগঞ্জে গণেশ পুজোয় 'সনাতনী ঐক্য'-বার্তা শুভেন্দুর, নিশানায় বামেরা
Suvendu Adhikari message of Sanatani unity: শুভেন্দু বলেন, শুধু অসুরদের থেকে নয়, সাবধানে থাকতে হবে, দূরে থাকতে হবে দেশবিরোধী শক্তি, টুকরো টুকরো গ্যাং থেকেও ৷
Published : September 14, 2026 at 11:04 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: কলকাতার গণেশ পুজোর মঞ্চ এ বার হয়ে উঠল রাজনৈতিক বার্তারও মঞ্চ । বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের গণেশ পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে 'সনাতনী ঐক্য'র ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে নিশানা করলেন বামপন্থী এবং তাঁর ভাষায় 'দেশবিরোধী' শক্তিকে । তাঁর বার্তা, ভাষা, জাতপাত কিংবা পরিচয়ের বিভাজন ভুলে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে ।
বালিগঞ্জের এই পুজোর আয়োজক কালচারাল অ্যান্ড লিটারারি অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা । পুজোর উদ্বোধন করে শুভেন্দু জানান, গত চার বছর ধরে তিনি এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত । তাঁর দাবি, এক সময় এই পুজোর জন্য প্রশাসনের অনুমতি মিলত না । ফলে উদ্যোক্তাদের চার দেওয়ালের মধ্যেই পুজো করতে হত । সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, "গণপতি বাপ্পার এমনই শক্তি যে, বেশিদিন আর গণপতি মহারাজকে আটকে রাখা যায়নি ঘরের মধ্যে !"
পুজোর মঞ্চ থেকেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহ নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, বাংলা শুধু সাংস্কৃতিক রাজধানী নয়, আধ্যাত্মিক চেতনারও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র । সেই সূত্রেই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে 'অসুর', 'দেশবিরোধী শক্তি' এবং 'টুকরো টুকরো গ্যাং'-এর প্রসঙ্গও । শুভেন্দু বলেন, "শুধু অসুরদের থেকে নয়, সাবধানে থাকতে হবে, দূরে থাকতে হবে দেশবিরোধী শক্তি, টুকরো টুকরো গ্যাং থেকেও ।"
সনাতনী সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতীক এবং রীতিনীতি রক্ষার উপরেও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী । টিকা, শিখা, ধুতি, তুলসী থেকে বিবাহিত মহিলাদের শাঁখা-পলা-সিঁদুর- এই সবকিছুর মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক সনাতনীর দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
একই মঞ্চ থেকে বামেদেরও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু । গণেশ পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর অংশগ্রহণ নিয়ে বামেদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তিনি টেনে আনেন নবান্নের বিশ্বকর্মা পুজোর প্রসঙ্গ । কমিউনিস্ট নেতাদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, "বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নবান্নতে পুজো হয় । আমি পুষ্পাঞ্জলি দেব । আপনারা আমার সঙ্গে আসুন । একসঙ্গে সবাই মিলে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের সামনে পুষ্পাঞ্জলি দিই ।"
কলকাতায় ঘরে ঘরে গণেশ পুজোর বাড়বাড়ন্ত নিয়েও বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, ভাষা ও জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছিল, তা ভাঙতে হবে । মারাঠি, গুজরাটি, বিহারি, হিন্দিভাষী কিংবা বাংলাভাষী- পরিচয়ের এই আলাদা দেওয়াল সরিয়ে সবাইকে একসঙ্গে থাকার বার্তা দেন তিনি ।
শুভেন্দুর কথায়, "মাঝখানে একটা প্রাচীর রাখা হয়েছিল । ... সেই প্রাচীরটা আমরা ভেঙে দিয়েছি, আপনারা ভেঙে দিয়েছেন । আমরা সবাই সনাতনী, আমরা সবাই ভারতীয় ।" অর্থাৎ, কলকাতার গণেশ পুজোকে ঘিরে বাঙালি-অবাঙালি বিভাজনের বদলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথাই সামনে আনতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে রাজনৈতিক বার্তাও, সনাতনী পরিচয়ের প্রশ্নে ঐক্য এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ ।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি, রুদ্রনীল ঘোষ, কার্তিক মহারাজ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । পুজোর উদ্বোধনের পর ঢাকুরিয়া, বেহালা ও চেতলার একাধিক কর্মসূচিতেও যোগ দেওয়ার কথা জানান শুভেন্দু । শেষে মহারাষ্ট্র ভবনে গিয়ে মারাঠি সম্প্রদায়ের গণপতি বন্দনাতেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ।