বেআইনি নির্মাণ, অবৈধ অনুপ্রবেশে ‘জিরো টলারেন্স’, হাওড়ায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বেআইনি নির্মাণ, অবৈধ অনুপ্রবেশে ‘জিরো টলারেন্স’, হাওড়ায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Published : May 21, 2026 at 4:08 PM IST
হাওড়া, 21 মে: পুকুর বুজিয়ে বাড়ি, বেআইনি নির্মাণে তদন্তের নির্দেশ৷ প্রয়োজনে অরূপ রায়কেও ছাড় নয়৷ পাশাপাশি, অবৈধ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রেও ‘জিরো টলারেন্স’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর৷ বৃহস্পতিবার হাওড়ার নতুন কালেকটরেটে দাঁড়িয়ে আরপিএফ কর্তাদের এই নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে আদালত নয়, সোজা সীমান্ত পার।” পেট্রাপোল-বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে সরাসরি ফেরত পাঠানোর কথা বলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সীমান্ত-নীতিতে তাঁর সরকার কতটা কঠোর হতে চলেছে।
প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, চলতি বছরের শেষেই হাওড়া ও বালি পুরনিগমের নির্বাচন হবে। একইসঙ্গে হবে বকেয়া উপনির্বাচনগুলোও। তবে ভোটের আগে সারতে হবে বালি-হাওড়ার সীমানা ঠিক করার কাজ। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই সীমানা জটই ভোট পিছিয়ে দেওয়ার অজুহাত ছিল। এবার সেই জট খুলতে চাইছে নতুন সরকার।
হাওড়ার জটিল সমস্যার গোড়ায় পৌঁছতে রেলকে পাশে টানছেন শুভেন্দু। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। স্টেশন চত্বরের জল-নিকাশি, যানজট, বেআইনি দখল— সব সমস্যায় রেল-রাজ্য যৌথভাবে নামবে। আগের শাসনে রেল-পুরসভার ঠান্ডা লড়াইয়ে ভুগেছে শহর। সেই ছবি বদলাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বৈঠকে বারবার উঠে এসেছে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, হাওড়া স্টেশনকে ঘিরে অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করতে হবে। আইনি মারপ্যাঁচে সময় নষ্ট না করে দ্রুত বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনের একাংশের মতে, ভোটের আগে সীমান্ত ও পরিচয়ের রাজনীতিকে সামনে আনতে চাইছে শাসক শিবির।
বিশ্লেষকরা বলছেন, হাওড়া-বালি পুরভোটকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। একদিকে সীমানা নির্ধারণ ও দ্রুত ভোটের ঘোষণা দিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতার বার্তা, অন্যদিকে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া অবস্থান। দুইয়ে মিলে ভোটের ময়দান গরম করার কৌশল স্পষ্ট।
বৃহস্পতিবার হাওড়ার নতুন কালেকটরেটে প্রশাসনিক বৈঠকে বসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নিশানায় শুধু আমলা নন, প্রাক্তন শাসকদলের রাঘববোয়ালরাও। তিনি বলেন, “সরকারি টাকা নয়ছয় হয়েছে? পাই পাই আদায় করে কোষাগারে ফেরাতে হবে।”
বৈঠকের সবচেয়ে বিস্ফোরক অংশ ছিল প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়কে নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানালেন, তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ মিললে আইনি ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না সরকার। এক সময়ের দাপুটে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এই বার্তা হাওড়ার রাজনীতিতে নতুন ঢেউ তুলেছে। অনেকের মতে, এটা পুরনো শাসনের হিসাব চাওয়ার সূচনা।
শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ নিয়েও কঠোর অবস্থান নিলেন শুভেন্দু। হাওড়া পুর এলাকায় যেখানে সেখানে পুকুর ভরাট করে বাড়ি উঠেছে, নিয়ম ভেঙে বহুতল গড়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, প্রতিটি অবৈধ সৌধের তদন্ত হবে। জলাশয় বুজিয়ে তৈরি বাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশ ও নগর পরিকল্পনাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর দিন শেষ, এই বার্তা দিলেন তিনি।
বিশ্লেষকদের মতে, শুভেন্দুর এই পদক্ষেপ ত্রিমুখী। এক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিকে মাঠে নামানো। দুই, পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে কঠোর হয়ে নাগরিক সমর্থন আদায়। তিন, প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিশানা করে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া— কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন।