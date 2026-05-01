কোনও অসৎ উপায় অবলম্বন করতে পারেননি, মমতার স্ট্রংরুম অভিযানকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

ইভিএম কারচুপি নিয়ে ধুন্ধুমার তৃণমূল-বিজেপি ৷ ভবানীপুরের স্ট্রংরুমে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ নিয়ে মমতাকে নিশানা বিরোধী দলনেতার ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 1, 2026 at 10:24 AM IST

কলকাতা, 1 মে: ফল ঘোষণার বাকি আর দু'দিন ৷ তার আগে স্ট্রংরুমে ইভিএম কারচুপির অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাত থেকে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ যাতে অগ্নিসংযোগ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বয়ং স্ট্রংরুমে যাওয়ার ঘটনা ৷ এবার সেই ইস্যুতে তৃণমূল সুপ্রিমোকে বিঁধলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

কমিশনের পর ভবানীপুরের শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে স্ট্রংরুমে কারচুপির অভিযোগ নস্যাৎ করে মমতাকে একহাত নিলেন শুভেন্দু ৷ ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী এদিন রাতে স্ট্রংরুমের বাইরে তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের বসে থাকার ছবি পোস্ট করে লেখেন,"ভবানীপুর নির্বাচনী এলাকা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোটার ভদ্রমণ্ডলী কে আশ্বস্ত করতে চাই যে এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয়া কে কোনোরকম বাড়তি সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে ।"

শুভেন্দু অধিকারীর পোস্ট

শুভেন্দু আরও লেখেন, "উনি যতোই চেষ্টা চালান না কেন, কোনো রকম নিয়ম বহির্ভূত কাজ তিনি করতে পারেননি । উনি যতক্ষণ স্ট্রং রুম প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, আমার ইলেকশন এজেন্ট অ্যাডভোকেট সূর্যনীল দাস নিজে উপস্থিত থেকে ওনাকে কড়া নজরদারির মধ্যে রেখেছিলেন যাতে উনি কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করতে না পারেন..."

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে ভোট প্রক্রিয়ায় বেনিয়মের মারাত্মক অভিযোগও তোলেন তৃণমূল নেত্রী । পোস্টাল ব্যালট ও ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ আনেন ৷ সেই ফুটেজও দেখা যাওয়ার অভিযোগে তিনি রাতেই তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরের স্ট্রংরুম শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে দৌড়ে আসেন ৷ চার ঘণ্টা সেখানে থাকার পর বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"পোস্টাল ব্যালট এদিক ওদিক করা হচ্ছে ।অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।"

তিনি জীবন বাজি রেখে লড়ার বার্তা দেন ৷ ইভিএম যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার জন্য দলীয় কর্মীদের পালা করে পাহারার নির্দেশও দিয়েছেন ৷ যদিও নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের করা সব অভিযোগ খারিজ করে দেন ৷ তারপরই বিষয়টি নিয়ে রাতে ফেসবুক পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীকে ৷

বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দুই দফা ৷ ভোট গণনা রয়েছে 4 মে সোমবার ৷ তার আগে স্ট্রংরুমে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সরব হতে দেখা গেল শাসক-বিরোধীকে ৷ তবে শেষ হাসি কে হাসে তা দেখতে অপেক্ষা আর তিন দিনের ৷

