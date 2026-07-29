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মমতার সরকার শুধু তোষণ-দুর্নীতিকেই অগ্রাধিকার দিত, অভিযোগ শুভেন্দুর

বুধবার নবান্নে রাজ্য়ের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিকে কম্পোজিট গ্রান্ট দেওয়া হয় ৷ সেখানেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

Suvendu Adhikari
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 8:46 PM IST

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কলকাতা, 29 জুলাই: রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার । অতীতের সমস্ত বঞ্চনা ও দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে এবার স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে সরাসরি আর্থিক অনুদান পৌঁছে দেওয়া হল । নবান্ন সভাঘর থেকে রাজ্যের সরকারি এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির জন্য 'কম্পোজিট গ্রান্ট' বা সামগ্রিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনটাই বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

এদিন প্রায় 300 কোটি টাকা আরটিজিএস-এর মাধ্যমে সরাসরি স্কুলগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এই প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণার পাশাপাশি পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর মতে, আগের সরকারের কাছে শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাটমানি ও তোষণের রাজনীতি ।

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন যে, একটি স্কুলের পঠনপাঠন থেকে শুরু করে পরিকাঠামো—সবই একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত । পূর্বতন সরকারের আমলে রাজ্যের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি কীভাবে অবহেলিত হয়েছে, এদিন তার কড়া সমালোচনা করেন তিনি ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘দেখুন, একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেকগুলো বিষয় থাকে । সিলেবাস থেকে শুরু করে মিড-ডে মিল পর্যন্ত, ড্রপ-আউট থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে পরিকাঠামো পর্যন্ত, পরিকাঠামো থেকে শুরু করে আপনার খেলার মাঠ পর্যন্ত । একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার জন্য অনেকগুলো বিন্দু রয়েছে । বিগত সরকার বিশেষ করে সরকারি এবং সরকার পোষিত যে স্কুলগুলি আছে, সেগুলোকে এই সব বিষয়ে অবহেলা করেছে, ভেদাভেদ করেছে এবং এর উপর মনোযোগ দেয়নি । তুষ্টিকরণ, দুর্নীতি এবং টোল (কাটমানি) বণ্টন—এগুলোতেই তাদের অগ্রাধিকার ছিল ।’’

Suvendu Adhikari
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল (নিজস্ব ছবি)

অতীতের সেই অন্ধকার সরিয়ে বর্তমান সরকার যে সম্পূর্ণ নতুন দিশায় হাঁটতে চাইছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্যগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘কিন্তু বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার হল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য । তার সঙ্গে সরকারি কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়ন । এটাই আমাদের অগ্রাধিকার । সেই কারণেই আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করে নিয়েছি । পিএম শ্রী-এর অধীনে 800টি স্কুল অনুমোদিত হয়েছে । লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি থেকে শুরু করে প্রতিটি বিদ্যালয়কে স্মার্ট, মডার্ন এবং তাদের যে মূলভূত (মৌলিক) সুবিধা রয়েছে, তা প্রদান করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা শুরু করেছি ।’’

স্কুলগুলির দৈনন্দিন খরচের জন্য এই কম্পোজিট গ্রান্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু বিগত তিন বছর ধরে এই টাকা স্কুলগুলি পায়নি । কেন এই বঞ্চনা, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের পূর্বতন সরকারের সংঘাতের কারণেই যে এই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন তিনি ।

অনুদান প্রদানের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আজ একটি ছোট অঙ্ক, 300 কোটি টাকা—খুব বেশি অঙ্ক নয়, 300 কোটিরও কম—আজ আমরা আরটিজিএস করে ট্রান্সফার করেছি । এই কারণেই ট্রান্সফার করেছি কারণ গত তিন বছর ধরে পূর্বতন সরকার কম্পোজিট গ্রান্ট দেয়নি । এক তো সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের সঙ্গে বিরোধ করেছিল, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘জাতীয় শিক্ষানীতি সব রাজ্য স্বীকার করে নিয়েছিল, সেটা বিজেপি শাসিত রাজ্য হতে পারে বা অ-বিজেপি শাসিত রাজ্য হতে পারে । একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, যারা আয়ুষ্মান ভারতকেও স্বীকার করেনি, প্রধানমন্ত্রী শস্যবিমাকেও স্বীকার করেনি, প্রধানমন্ত্রী আবাসকেও স্বীকার করেনি, প্রধানমন্ত্রী সেচ যোজনাকেও স্বীকার করেনি, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘরকেও স্বীকার করেনি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতিকেও স্বীকার করেনি ।’’

তবে পুরনো সেই সংঘাতের পথে আর হাঁটতে রাজি নয় বর্তমান সরকার । অতীতের ভুল শুধরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যেই এখন কাজ চলছে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি । নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবও উপস্থিত ছিলেন ।

সরকারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এসব অতীত হয়ে গিয়েছে, পাস্ট ইজ পাস্ট । এখন নতুনভাবে সরকার কাজ করবে এবং এই কম্পোজিট গ্রান্ট খুব জরুরি ছিল । প্রতিটি বিদ্যালয়ের ডে-টু-ডে ফাংশন, মিসলেনিয়াস খরচ, কন্টিনজেন্সি ফান্ডের জন্য এটা খুবই জরুরি ছিল । তাই আজ এটা ট্রান্সফারও করা হল এবং এই সরকারের আগামিদিনে শিক্ষার উপর কী ভিশন রয়েছে, কিছু পয়েন্ট চিফ সেক্রেটারি রেখেছেন, কিছু কথা এডুকেশন মিনিস্টার বলেছেন, আমি একটু বিস্তারিতভাবে জানালাম ।’’

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MAMATA BANERJEE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভেন্দু অধিকারী
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