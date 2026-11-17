নেতাজি ইন্ডোরে হনুমান চালিশা পাঠের আসর থেকে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari Criticises Mamata Banerjee: নাম না-করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সনাতন ধর্মের বিরোধীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ডাক দেন ৷
Published : November 17, 2026 at 12:55 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত 5 লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠের আসর থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার এই ধর্মীয় সভায় তরুণ প্রজন্মের বিপুল উপস্থিতি দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি । একই সঙ্গে বিগত বাম ও তৃণমূল জমানার সমালোচনা করে সনাতন ধর্মের বিরোধীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্ত রামচন্দ্র দাস । এছাড়াও মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাপস রায়, প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়, চিকিৎসক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিত । অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকা অগ্রসেন ধাম ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন শুভেন্দু ।
বক্তব্যের শুরুতেই যুব সমাজের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ যুব প্রজন্ম যে আশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই সরকারকে এনেছে, তা পূরণ করার কাজ এই সরকার করবে । এটি আমাদের সরকার নয়, এটি আপনাদের সরকার ৷ এ কথা মেনে চলুন আপনারা ।"
এরপরই সরাসরি রাজ্যের বিগত 34 বছরের বামফ্রন্ট এবং 15 বছরের তৃণমূল শাসনের প্রসঙ্গ টেনে এনে ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবের অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু । নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, " তখানকার মুখ্যমন্ত্রী 2024 সালের 22 জানুয়ারি পার্ক সার্কাসে মিছিল করে বলেছিলেন, রাম মন্দির চলবে না ।"
পাশাপাশি মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে কটাক্ষ করা এবং কাকদ্বীপের সূর্যনগরে কালী প্রতিমা পুলিশ ভ্যানে তোলার প্রসঙ্গও টানেন তিনি । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে শুভেন্দুর দাবি, "যে সরকারের প্রধান 2025 সালে মা কালীকে কাকদ্বীপের সূর্যনগরে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে তুলেছিলেন, এবার তাঁকে মহালয়ার দিন দিল্লি পুলিশের প্রিজন ভ্যানে উঠতে হয়েছে । এই তো শক্তি, এই তো মায়ের শক্তি ।"
সনাতন ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "যারা দেশের নির্বাচনে জেতে না, যারা সনাতনকে গালি দেয়, যারা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করে, যারা গীতা পাঠ, হনুমান চালিশা পাঠের বিরোধিতা করে, সেই লোকেরা এখন দেশের ভিতরে একটু গণ্ডগোল করার চেষ্টা করছে । এর বিরুদ্ধে মুখের উপর জবাব দেওয়ার কাজ এই যুব প্রজন্মকে করতে হবে, সোশাল মিডিয়ায় করতে হবে, রাস্তায় করতে হবে, নিজের ঘরে করতে হবে এবং নিজেদের মন্দির থেকেও করতে হবে ।"
আগামিদিনে রাজ্যে একাধিক বড় ধর্মীয় কর্মসূচির কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, আগামী 15 জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে আসবেন জগদগুরু রামভদ্রাচার্য । তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেওয়া হবে এবং সরকারি হেলিকপ্টারে কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হবে । এছাড়াও আগামী 29 ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 10 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর বসবে । সেখানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং যোগগুরু রামদেব উপস্থিত থাকবেন । পাশাপাশি 2027 সালের 16 থেকে 24 জানুয়ারি কলকাতায় রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে 1008 কুণ্ডলীর সনাতন মহাসভা আয়োজিত হবে বলেও জানান তিনি । এছাড়াও রাজ্যে রামানন্দ মিশনের আশ্রম ও বড় গোশালা তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করে বক্তব্য শেষ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।