জেলের ভিতরে বসে এসএসসি নিয়োগের টাকা তুলছেন জীবনকৃষ্ণ, দাবি শুভেন্দুর
সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি এর প্রমাণ হিসেবে অডিয়ো ও ভিডিয়ো তুলে ধরেন ৷
Published : November 16, 2025 at 8:13 PM IST
নন্দীগ্রাম, 16 নভেম্বর: বাতিল হওয়া এসএসসি প্যানেলের পরীকক্ষা নতুন করে হয়েছে গত সেপ্টেম্বরে ৷ এই শিক্ষক-নিয়োগের পরীক্ষাতে আবারও জালিয়াতি হয়েছে ৷ টাকা তোলা হয়েছে ৷ জেলে বন্দি অবস্থায় শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার নামে ফের টাকা তুলেছেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা ৷ রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের হরিপুরে সাংবাদিক বৈঠকে করে বিস্ফোরক দাবি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
এর প্রমাণস্বরূপ তিনি অডিয়ো শোনান এবং ভিডিয়ো দেখান ৷ এই অডিয়ো বা ভিডিয়ো কোনওটিই যাচাই করে দেখেনি ইটিভি ভারত ৷ বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু বলেন, "আগামিকাল সব আমি এইসব তথ্য ইডিকে দেব ৷
শুভেন্দু বলেন, "আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনুন ৷ অন্য রাজ্যের মতো প্রতি বছর এসএসসি হবে ৷ ওএমআর শিট পাবেন, একটি কপি বাড়ি নিয়ে যাবেন ৷ বিজেপি এলে বয়সে ছাড় দেব ৷ প্রথম তিন বছর তো অন্তত বয়সে ছাড় দিতে হবে ৷ দলের চূড়ান্ত সংকল্পপত্র হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে এই প্রস্তাব দেব ৷" চলতি বছরের 25 অগস্ট নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দ্বিতীয় বার গ্রেফতার হন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা ৷ তিনি এখন আলিপুর সংশোধনাগারে বন্দি ৷ এদিকে তার আগে গত বছরের 15 মে শর্তসাপেক্ষে জামিন পান তৃণমূল বিধায়ক ৷
তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতার অভিযোগ, "এই পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হল জেলের ভিতরে থেকেও জীবনকৃষ্ণ টাকা তুলেছে ৷ 50 টাকা লাগবে ৷ সাড়ে 15 পেয়েছি ৷ আমি দাবি করছি, এই মামলা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হোক ৷"
মুর্শিদাবাদে জীবনকৃষ্ণের গ্রামের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘণ্টাচারেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডি তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ পাশাপাশি, তাঁর পিসি মায়া সাহার বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাড়িতেও হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ পিসি মায়া সাঁইথিয়া পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর । তাঁর স্বামী সুব্রত সাহা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ৷ জানা যায়, মায়া সাহার বাড়ি থেকে একাধিক নথি পাওয়া যায় ৷
শুভেন্দুর দাবি, এসএসসির মৌখিক পরীক্ষায় যোগ্য চিহ্নিত প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশকেই ডাকা হয়নি ৷ ইংরেজি বিভাগের কাউকে ডাকা হয়নি ৷ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে নিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "এই রেজিস্টার্ড মাতাল লোকটার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিই না ৷ আজ সকালে আমি মহামান্য রাজ্যপালের ওএসডিকে বলেছি, তিনি রাজ্যের (কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়) একজন প্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত মাতাল ৷ অনুরোধ, তাঁকে পাত্তা দেবেন না ৷"
বিহারে এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ এই ঘটনায় শুভেন্দু বলেন, "শত্রুঘ্ন সিনহার পরিচিতি, জনপ্রিয়তা সবটাই বিহার কেন্দ্রিক ৷ তাই তিনিই বলতে পারবেন ৷ স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁর মাতৃভূমির প্রতি অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করেছেন ৷ বাকিটা তৃণমূল কংগ্রেস বলতে পারবে ৷" এসএসসি পরীক্ষায় নতুন চাকরি প্রার্থীরা বাড়তি 10 নম্বর দেওয়া নিয়ে আন্দোলন করবেন ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আন্দোলনকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷