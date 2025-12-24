'বাংলায় সনাতন ধর্ম সুরক্ষিত নয়', সাগরের সভা থেকে দাবি বিরোধী দলনেতার

'বাংলায় সনাতন ধর্ম সুরক্ষিত নয়', সাগরের সভা থেকে দাবি বিরোধী দলনেতার
এদিন আদালতের নির্দেশে অনুমতি পেয়ে গঙ্গাসাগরে সভা করতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখান থেকে তৃণমূলকে তুলোধনা করেন তিনি ৷
গঙ্গাসাগর, 24 ডিসেম্বর: রাজ্যে সুরক্ষিত নয় 'সনাতন ধর্ম' ৷ বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর দ্বীপে একটি জনসভা থেকে এই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন তিনি কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দেন ৷ তাঁর অভিযোগ, জেলার বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ আগামী বছরে মার্চ-এপ্রিলে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা শুভেন্দু পুলিশকে হুঁশিয়ারি দেন, এপ্রিলের পর তারা এর ফল বুঝতে পারবে ৷
এদিকে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামী 5 জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নবান্ন সূত্রে খবর, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠকের পাশাপাশি একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৷ রয়েছে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর নয়া সেতুর কাজ শুরুর সূচনা পর্ব ৷
তার আগে গঙ্গাসাগরের জনসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকাী রাজ্য সরকারকে একের পর এক ইস্যুতে তুলোধনা করেন ৷ পাশাপাশি তাঁর সভা করায় পুলিশের অনুমতি না-পাওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি ৷ সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদেরও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷
এদিন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশার সুর শোনা যায় নন্দীগ্রামের বিধায়কের গলায় ৷ বিরোধী দলনেতা বলেন, "বাবরি মসজিদের জন্য বাংলাদেশ থেকে যদি টাকা আসতে পারে, তাহলে আমাদের সনাতনী ভাই দীপু দাসের জন্যও ভারত থেকে সনাতনী ভাইয়েরা টাকা পাঠাবে তাঁর পরিবারের কাছে ৷ সেই প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা করব আমি ৷ প্রথমে দীপু দাসের পরিবারকে সাহায্য পাঠাব ৷ তাঁর বাবার সঙ্গে ভিডিয়ো কলে আমার কথা হয়েছে ৷ তাঁকে বলেছি অ্যাকাউন্ট নম্বর পাঠাতে ৷ আমি প্রথম টাকা দেব ৷" পাশাপাশি শুভেন্দু অভিযোগ করেন, "এই রাজ্যে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসের যে অবস্থা, সেই একই কাজ হয়েছে বাংলাদেশে দীপু দাসের সঙ্গেও ৷"
এই সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "গঙ্গাসাগরে সেতু হচ্ছে না ! তৃণমূল সরকার গঙ্গাসাগরের সেতু করতে পারবে না ৷ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সবুজ সঙ্কেত আসেনি ৷ আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনও সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়নি ৷ শুধু ভোটের জন্য সেতুর গল্প বলছে রাজ্য সরকার ৷"
এদিন হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়েও আপত্তি তোলেন শুভেন্দু ৷ তাঁর দাবি, "বাবর একজন অভারতীয়, লুটেরা ৷ কেন তাঁর নাম ব্যবহার করা হবে ? যে কোনও মুসলিম ব্যক্তি জমি, টাকা থাকলে মসজিদ বানাতে পারেন ৷ কিন্তু তাতে বাবরের নাম কেন থাকবে ?" এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দোষারোপ করেছেন বিরোধী দলনেতা ৷ বিজেপি নেতার প্রতিশ্রুতি, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে বাবরের নাম মুছে ফেলা হবে ৷