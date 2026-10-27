গঙ্গা ভাঙন রোধে সুফল মিলবে এক বছরেই, দিল্লিতে বৈঠক শেষে দাবি শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on Ganga Erosion: মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে বৈঠকে মালদায় গঙ্গার ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধান নিয়ে আলোচনা হয় ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 27, 2026 at 8:07 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 27 অক্টোবর: মালদা ও মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন রুখতে অবশেষে স্থায়ী সমাধান সূত্র বের করার পথে কেন্দ্র ও রাজ্য । দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হল মঙ্গলবার । বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এই আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আগামী এক বছরের মধ্যেই মানুষ সুফল দেখতে শুরু করবেন ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নদী অববাহিকায় জরুরি ভিত্তিতে পলি তোলা অর্থাৎ ড্রেজিংয়ের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে । পাশাপাশি কাজে গতি আনতে ঝাড়খণ্ড সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে বলেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল ।
উল্লেখ্য, গত পাঁচ দশকে গতিপথ বদলে গঙ্গা প্রায় ছ’কিলোমিটার সরে এসেছে । মালদায় গঙ্গা ও ফুলহার নদীর দূরত্ব কমে ঠেকেছে মেরেকেটে 750 মিটারে । বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি এমনই চলতে থাকলে আগামী ছ’-সাত বছরের মধ্যে দুই নদী মিশে যেতে পারে । তেমনটা হলে ফারাক্কা ব্যারেজ কার্যত অকেজো হয়ে পড়বে, বিপন্ন হবে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর এবং প্লাবিত হতে পারে মালদা শহর ।
এই পরিস্থিতিতে মালদার রতুয়া ও মানিকচক এলাকা বাঁচাতে প্রায় 1550 কোটি টাকার একটি বিশদ প্রকল্প আগেই কেন্দ্রে পাঠিয়েছে নবান্ন । যার মধ্যে রাজ্যের অংশ প্রায় 610 কোটি টাকা । এই প্রকল্পে আইআইটি রুরকি ও আইআইটি কানপুরের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে । অন্তত 45 কিলোমিটার এলাকায় ভাঙন রোধে অবিলম্বে কাজ শুরুর প্রয়োজন রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত ।
এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিআর পাটিল দেশের বিভিন্ন জল প্রকল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি ফারাক্কা ব্যারেজের গেট বদল ও নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ খতিয়ে দেখেন । কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন তিনি । ঝাড়খণ্ডের সীমানায় ড্রেজিং ও চ্যানেল তৈরির ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা মেটাতেও উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র ।
বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । আপনারা হাতেনাতে ফল পেতে শুরু করবেন এক বছর পর থেকে । এখন ছ'মাস হয়েছে। দু'বছরের মধ্যে চোখে দেখতে পাবেন । আর পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সোনার বাংলা দেখতে পাবেন ।’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘আবার দ্বিতীয় টার্মে যখন বিজেপি আসবে, তখন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে গোটা ভারতবর্ষের জিডিপি থেকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ-সহ সব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় অবদান থাকবে, যেটা স্বাধীনতার আগে ছিল ।’’
প্রসঙ্গত, ফারাক্কা ও গঙ্গা অববাহিকার স্থায়ী সুরক্ষায় কেন্দ্রের এমন তৎপরতাকে ইতিবাচক বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
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