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ব্রিগেডে 21 জুলাই করার দম আছে ! বিধানসভায় কুণালদের কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর, কী বললেন শুভেন্দু ?

ক্ষমতা যাওয়ার পরই তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন তীব্রতর হয়েছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে ভিক্টোরিয়া হাউসের পরিবর্তে পুলিশ ব্রিগেডে 21 জুলাইয়ের সমাবেশের অনুমতি দিলে কী করবেন নেত্রীর অনুগামীরা?

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মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 9:22 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: 21 জুলাই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ তর্পণের চিরাচরিত বার্ষিক অনুষ্ঠান করার অনুমতি কি এবার পাবে তৃণমূল কংগ্রেস ? সোমবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের পর রাজ্য রাজনীতিতে এই প্রশ্নই এখন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ।

এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আড়াআড়িভাবে দু'ভাগে বিভক্ত । একদিকে রয়েছেন রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী শিবির, যাঁরা নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছেন । অন্যদিকে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পুরনো গোষ্ঠী, রাজনৈতিক মহলে যা এখন 'কালীঘাট তৃণমূল' নামেই বেশি পরিচিত । দলের অন্দরের এই চরম দ্বন্দ্বের আবহে 21 জুলাইয়ের অধিকার কার, তা নিয়ে এখন থেকেই প্রবল দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে । বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে দুই শিবিরের 'অস্তিত্ব রক্ষা'র সেই লড়াই এবার শহিদ দিবসের সভাস্থল ঘিরে এক নয়া মাত্রা যোগ হয়েছে ।

জানা গিয়েছে, যুযুধান দুই শিবিরই আসন্ন 21 জুলাইয়ের সভার জন্য রাজ্য প্রশাসনের কাছে অনুমোদনের আর্জি জানিয়েছে । কিন্তু পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয় রবিবার । ওই দিন কালীঘাট তৃণমূল শিবিরের অন্যতম মুখ কুণাল ঘোষ এবং দোলা সেনদের ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে গিয়ে রীতিমতো ফিতে দিয়ে সভাস্থল মাপামাপি করতে দেখা যায় । আর এই মাপামাপির প্রসঙ্গ সোমবার বিধানসভায় উত্থাপন করে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

এ দিন বিধানসভায় আচমকাই ওই প্রসঙ্গের অবতারণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আশা করি রাজনৈতিক লড়াই করবেন, অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করবেন । আমাকে 104 বার হাইকোর্টে যেতে হয়েছে । আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরকার বদলের 15 দিনের মধ্যে রানি রাসমণি চেয়েছিলেন । আমি বললাম, যানজট হয়ে যাবে । আমার ধারণা ছিল, প্রচুর লোক আসবে, তা আমার ধারণা ছিল না, মাত্র পাঁচ-ছ'শো লোক হবে । আমি বললাম, ওয়াই চ্যানেলে করুন। করলেন, কে বাধা দিয়েছে ?"

শুভেন্দু যখন একথা বলছেন তখন বিধানসভার কক্ষে তৃণমূলের যুযুধান দুই শিবিরের সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন । এরপরই নাম না করে সরাসরি রবিবার কুণাল ঘোষদের ধর্মতলায় গিয়ে জায়গা মাপার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে প্রবল কটাক্ষের সুরে শুভেন্দু বলেন, "21 জুলাই নিয়ে আপনারা সভা করতে চান করুন, তা বলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে কলকাতার রাস্তায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফিতা নিয়ে চলে যাবেন ? এটা কি মামার বাড়ি নাকি ? ফিতা নিয়ে যাবেন মাপতে, কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে ? পারমিশন প্রেয়ার করবেন, কোথায় দেব, বিবেচনা করব, তারপর বলে দেব।"

এখানেই না থেমে, জনসমর্থনের প্রশ্নেও এদিন তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তীব্র শ্লেষের সুরে বিধানসভায় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে বলতে শোনা যায়, "আরে আপনাদের লোক প্রচুর, সভায় প্রচুর লোক হয় । লক্ষ লক্ষ লোক, 30 লাখ লোক হয় ! 11 সালে তো ব্রিগেডে করেছিলেন, এবারেও চলুন না ব্রিগেডে ! দম আছে ? আছে দম ? দম থাকলে করুন, কোনও অসুবিধা নেই !" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়ে দেন, তৃণমূলের সঙ্গে মানুষের জনসমর্থন আর নেই ৷

ঘটনাচক্রে, মুখ্যমন্ত্রী যখন আক্রমণাত্মক ভাষায় কালীঘাট শিবিরকে বিঁধছেন, তখন বিরোধী বেঞ্চে বসে হাসতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে । মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের চাঁচাছোলা আক্রমণের ব্যাপারেও কুণালকে কোনও মন্তব্য করতে দেখা যায়নি ৷ তবে 21 জুলাইয়ের সভা প্রসঙ্গে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর জোরালো বার্তার পর রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে হয়তো ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভার অনুমতি আর দেবে না প্রশাসন । সেক্ষেত্রে তাদের বিকল্প হিসেবে ব্রিগেডে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে । এখন দেখার, রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত কোথায় সভার চূড়ান্ত অনুমতি দেয় এবং ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে অনুমতি না মিললে শেষ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা ৷

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