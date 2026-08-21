'দল বদল নয়, বদলেছে ব্যবস্থাই !' শাহের সামনে বাংলায় 'আইনের শাসন'-এর দাবি শুভেন্দুর

'দল বদল নয়, বদলেছে ব্যবস্থাই !' শাহের সামনে বাংলায় 'আইনের শাসন'-এর দাবি শুভেন্দুর
নতুন ফৌজদারি আইন থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা, নতুন সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তের খতিয়ান তুলে ধরে এ দিন কার্যত পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : August 21, 2026 at 5:37 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 অগস্ট: সরকার বদলের সঙ্গে শুধু ক্ষমতার হাতবদল হয়নি, বদলেছে প্রশাসনের চরিত্রও । বাংলায় আর 'শাসকের আইন' চলে না, চলছে 'আইনের শাসন', শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মঞ্চ থেকে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পাশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । নতুন ফৌজদারি আইন থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা, নতুন সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তের খতিয়ান তুলে ধরে এ দিন কার্যত পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
কাওয়াখালি ময়দানে শুক্রবার 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' নিয়ে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীর মঞ্চে বক্তৃতা করেন শুভেন্দু । শুরুতেই তাঁর দাবি, "পশ্চিমবঙ্গে শুধু দলের পরিবর্তন নয়, বড় ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি আমরা । রাজ্যে আর শাসকের আইন চলে না, সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।" 2011 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর আরও দাবি, এক সময়ে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে আদালত এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে যে প্রশ্ন উঠেছিল, নতুন সরকার সেই অধ্যায় থেকে রাজ্যকে বের করে এনেছে ।
নতুন সরকারের প্রথম 105 দিনের একাধিক সিদ্ধান্তও এ দিন তুলে ধরেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, গত 9 মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার ফাইলে সই করেছিলেন তিনি । পাশাপাশি পূর্ববর্তী সরকারের আমলে আটকে থাকা জনগণনা বা সেন্সাসের কাজও শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
এর পরেই আসে নতুন ফৌজদারি আইনের প্রসঙ্গ । শুভেন্দুর বক্তব্য, 2024 সাল থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ব্রিটিশ আমলের আইপিসি এবং সিআরপিসির পরিবর্তে নতুন আইন কার্যকর হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা আটকে রাখা হয়েছিল । তাঁর দাবি, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত 11 মে থেকে রাজ্যেও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-সহ নতুন আইনি কাঠামো কার্যকর হয়েছে । তাঁর কথায়, এর ফলে বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা কমবে । আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে এবং সাধারণ মানুষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত ও স্বচ্ছ বিচার পাওয়ার সুযোগ পাবেন । নারী নির্যাতন-সহ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি ।
কাওয়াখালির মঞ্চ থেকে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে চারটি মূল নীতির কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, দেশের নিরাপত্তা, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কোনও আপস করবে না তাঁর সরকার । দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্য সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পাশাপাশি চলবে । তৃতীয়ত, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবতাবাদ'-এর আদর্শে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া হবে । চতুর্থত, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প দ্রুত বাংলায় বাস্তবায়িত করা হবে ।
সীমান্ত নিরাপত্তার প্রসঙ্গেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয়ের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । উত্তরবঙ্গের কৌশলগত গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সীমান্ত পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার বার্তা দেন তিনি । অমিত শাহের উপস্থিতিতে সেই বক্তব্যের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয় ।
এ দিন নতুন আইনের প্রদর্শনী ঘুরে দেখার জন্য পড়ুয়াদেরও আহ্বান জানান শুভেন্দু । আইন, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংবিধান এবং নতুন বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি । তাঁর মতে, নতুন প্রজন্ম আইন সম্পর্কে যত বেশি সচেতন হবে, নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কেও তত স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে ।
কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করলে বাংলাকে ফের দেশের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেন তিনি । সেই কাজে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই তাঁকে ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু ।