'যে রাস্তা দিয়ে এসেছে, সেই পথেই ফেরত পাঠাব মুসলিমদের', অনুপ্রবেশ ইস্যুতে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari in Cooch Behar: উন্নয়ন ও হিসাব দুই হবে, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন খাগড়াবাড়িতে হামলার ঘটনায় বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : November 25, 2026 at 7:43 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 7:49 PM IST
কোচবিহার, 25 নভেম্বর: রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে বাংলাদেশি মুসলিমদের অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ কোচবিহারের পুলিশ সুপার মণীশ জোশীকে তিনি নির্দেশ দিলেন, দ্রুত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করতে ৷
সেই সঙ্গে তাঁর বার্তা, "যে পথ দিয়ে বাংলাদেশি মুসলিমরা ভারতে এসেছে, সেই পথ দিয়েই ফেরত পাঠাব ৷" সেই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন খাগড়াবাড়িতে তাঁর গাড়িতে হামলার অভিযোগের বিষয় নিয়েও হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু ৷
এদিন শুভেন্দু বলেন, "পুলিশ সুপার শুনে রাখুন, এই জেলায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করতে হবে ৷ যে রাস্তা দিয়ে এসেছে, ওই রাস্তা দিয়ে বের করতে হবে ৷ আর যে হিন্দুরা ধর্ম বাঁচাতে, প্রাণ বাঁচাতে ভারতে এসেছেন, তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা শরণার্থী ৷ তাঁদের আশ্রয় দিতে হবে ৷"
রাজ্য পুলিশকে সীমান্তে বিএসএফ-এর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বর্ডারে বিএসএফ-এর সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ৷ জমি দিয়ে দিয়েছি ৷ যেটুকু ফেন্সিং বাকি ছিল, সেটা দ্রুত শেষ করা হবে ৷" এই ইস্যুতে তিনি ফের একবার সীমান্তে মাদকপাচার, নারী নির্যাতন এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে পুলিশ-প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে নির্দেশ দিলেন শুভেন্দু ৷
তিনি বলেন, "বর্ডার এলাকায় অবৈধ মাদ্রাসা, গাঁজার চাষ, জাল নোট, ফেনসিডিল, মাদক সব পাচার বন্ধ করতে হবে ৷" রাজ্যে বিজেপির সরকার শপথ নেওয়ার পর মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি পদক্ষেপ শুরু করেছে রাজ্য পুলিশ ও নার্কোটিস বিভাগের আধিকারিকরা ৷ বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বহু বেআইনি মাদকপাচার ও কারবার রুখেছে প্রশাসন ৷
এদিন সীমান্তে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ফের একবার 'আঙুল ভেঙে' দেওয়ার কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর বার্তা, "আর যদি আমার একটাও দিদি, বোন, কন্যার উপরে আঙুল ওঠে, তার আঙুলটা ভেঙে দিতে হবে ৷" সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকি মহিলা ও শিশুদের উপর হওয়া নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের 'এনকাউন্টার'-এর ঘটনাও সামনে এসেছে ৷ সেই আবহে শুভেন্দুর এই বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কোচবিহারের সভা থেকে শুভেন্দু তাঁর বিরোধী দলনেতা থাকার সময় খাগড়াবাড়িতে হওয়া হামলার বিষয়টিও তুলে ধরেন ৷ সেই ইস্যুতে শুভেন্দুর বার্তা, 'উন্নয়নও হবে, হিসাবও হবে' ৷ তিনি বলেন, "আমি অনেক সহ্য করেছি ৷ আমার মনে আছে, খাগড়াবাড়িতে আমার গাড়িতে পেট্রল ঢালা হয়েছিল ৷ ছবিগুলি আমার গোছানো আছে ৷ উন্নয়নও হবে, হিসাবও হবে ৷"