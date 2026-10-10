3 হাজার ড্রোন ও ঢাকের বাদ্যিতে ইডেনে দুর্গাপুজোর বোধন, রেড রোডের শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী

3 হাজার ড্রোন ও ঢাকের বাদ্যিতে ইডেনে দুর্গাপুজোর বোধন, রেড রোডের শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী
Durga Puja festival: এই অনুষ্ঠানে ইডেন গার্ডেন্সে তিন হাজার ঢাকির বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি এবং প্রায় তিন হাজার ড্রোনের বিশেষ প্রদর্শনীতে দেবী দুর্গার আগমন তুলে ধরা হয়।
Published : October 10, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: পিতৃপক্ষে নয়, শাস্ত্র মেনে দেবীপক্ষেই রাজ্যে দুর্গাপুজোর সূচনা হল । মহালয়ার পুণ্য লগ্নে, শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে সরকারি ভাবে দুর্গাপুজোর বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এদিন রেড রোড থেকে ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী । পথে ছিল বাংলার লোকসংস্কৃতি, নাচ-গান এবং একাধিক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান । গঙ্গার ঘাটগুলিতে তর্পণের আবহের মাঝেই ইডেনের মঞ্চ থেকে পুজোর পবিত্রতা এবং সনাতনী পরম্পরা বজায় রাখার বার্তা দেন তিনি ।
এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল আরএন রবি । অতিথি হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা । উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গৌড়ীয় মঠ এবং ইসকনের সন্ন্যাসীরাও । শনিবারের এই অনুষ্ঠানে ইডেন গার্ডেন্সে তিন হাজার ঢাকির বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি এবং প্রায় তিন হাজার ড্রোনের বিশেষ প্রদর্শনীতে দেবী দুর্গার আগমন তুলে ধরা হয় । শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পা মেলান বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রীড়াবিদ এবং পদ্ম সম্মান প্রাপকেরা । মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বার থেকে পুজো হবে সম্পূর্ণ পঞ্জিকা ও শাস্ত্র মেনে । ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না ।
রাজ্য সরকারের তরফে পুজো কমিটিগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল । এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, আবেদনকারী ক্লাবগুলি আগামিকাল থেকেই সেই টাকা পেতে শুরু করবে । তবে শহরের বড় পুজো কমিটিগুলি এই অনুদান নিতে অস্বীকার করেছে বলে দাবি করেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আপনারা শুনে খুশি হবেন রাজ্যের অনেক পুজো কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেছেন যে, এই অর্থ গ্রামীণ পুজো কমিটিকে, ক্লাবগুলিকে দিন, মহিলা পুজো কমিটি ক্লাবগুলিকে দিন, আমরা এই অর্থ নেব না, আপনারা অন্যভাবে করুন ।" পাশাপাশি, পুজো মণ্ডপের বিদ্যুৎ বিল ও দমকলের অনুমোদনের ফি মকুবের বিষয়টিও এদিন মনে করিয়ে দেন তিনি ।
এবারের পুজো শুধু ইডেন গার্ডেন্সের 40 হাজার দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না । উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা রাজ্যে । দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগর, কোচবিহার, মালদা, বহরমপুর এবং দিঘায় মহাসপ্তমী পর্যন্ত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পুজো করার অনুমতি পেতে এ বছর কাউকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়নি । আগামী বছরের জন্য 12 হাজার 400টি নতুন দুর্গাপুজোকে অনুমোদন দেওয়ার কথাও জানান তিনি । তাঁর কথায়, রাজ্যে এখন ডাবল ইঞ্জিন ও রাষ্ট্রবাদী সরকার চলছে, যে সরকার সনাতনী ঐতিহ্যকে সম্মান করে ।
আগামী 24 তারিখের মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন । সেরা প্রতিমা ও সেরা পুজোর পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে । দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি এনে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং 2023 সালে ভিক্টোরিয়ায় পুজোর উদ্বোধনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এদিন শ্রদ্ধাভরে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিন দেবী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন শুভেন্দু । মন্ত্রোচ্চারণ করে তিনি বলেন, "ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী । দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমস্তুতে ।" এরপর তিনি সরাসরি দেশ গঠনের বার্তা দিয়ে বলেন, "মা যেন আমাদের শক্তি দেন আমরা ভারত বিরোধী সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষকে প্রধামনন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে 2047 এ বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে পারি এই প্রার্থনা রেখে আপনাদেরকে শুভ দুর্গাপূজা জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম ।"