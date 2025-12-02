তৃণমূল বিধায়কদেকর বিরুদ্ধে মানুষের সামনে 'চার্জশিট' পেশ করবে বিজেপি', 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রসঙ্গে মন্তব্য শুভেন্দুর

তৃণমূল বিধায়কদেকর বিরুদ্ধে মানুষের সামনে 'চার্জশিট' পেশ করবে বিজেপি', 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রসঙ্গে মন্তব্য শুভেন্দুর
এদিন নবান্নের অনুষ্ঠানে সরকারের 15 বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মালদার সভা থেকে যা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর ৷
Published : December 2, 2025 at 8:21 PM IST
মালদা, 2 ডিসেম্বর: নতুন বছরের শুরুতে রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে মানুষের আদালতে চার্জশিট পেশ করবে বিজেপি ৷ মঙ্গলবার জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন 35 ফুট হনুমান মূর্তির উদ্বোধনে মালদায় আসেন তিনি ৷ মূর্তি উদ্বোধন কর্মসূচি সেরে সন্ধ্যায় তিনি পুরাতন মালদার একটি বিলাসবহুল হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ৷ সেখানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর আক্রমণ শানান শুভেন্দু ৷
তিনি বলেন, "আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আইপ্যাকের তৈরি করা চিত্রনাট্য, উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ করেছেন ৷ আজ তৃণমূলের একটি প্রচার অভিযানের সূচনা হয়েছে ৷ এটা উন্নয়ন নয়, ঢপের পাঁচালি, হতশ্রী পাঁচালি, জলাঞ্জলির পাঁচালি ৷ এতে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে 15 জনের দল গঠন করা হয়েছে ৷ মিথ্যা প্রচার করার জন্য প্রতিটি দলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ৷ এরা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে মন্দির দর্শন করবে ৷ তারপর জনসভা, কমিউনিটি লাঞ্চ করে একজন দলীয় কর্মীর বাড়ি পরিদর্শন করবে ৷ সন্ধ্যায় স্ট্রিট কর্ণার করে এলইডি ভ্যানের মাধ্যমে পিসি'র প্রচার হবে ৷ সেই প্রচারের সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই ৷"
নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতার অভিযোগ, "তিনি বলেছেন, রাজ্যের জিএসডিপি হয়েছে 20 লক্ষ 31 হাজার কোটি টাকা ৷ পুরোপুরি মিথ্যা ৷ দারিদ্র সীমার বাইরে আনা হয়েছে 1 কোটি 72 লক্ষ মানুষকে ৷ প্রধানমন্ত্রীর অন্ন সুরক্ষা যোজনার চাল আর গম যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অবস্থা কী ৷ তিনি বলছেন, বেকারত্বের হার কমিয়েছেন 40 শতাংশ ৷ আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, তিনি কাদের চাকরি দিয়েছেন, তাদের নাম, বাবার নাম আর ঠিকানা দিয়ে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করুন ৷"
শুভেন্দুর দাবি, "এই মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রন্টের রেখে যাওয়া এক কোটি বেকারকে 2 কোটি 15 লক্ষ বেকারে পরিণত করেছেন ৷ এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে 2015 সালে শেষ এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল ৷ 2017 সালে শেষবার পিএসসি পরীক্ষা হয়েছিল ৷ দীর্ঘ 8-9 বছর ধরে কোনও পরীক্ষা হয়নি ৷ চাকরিও হয়নি ৷ বরং, চাকরি চুরি হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, রাজ্যের 51টি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র বন্ধ কেন ? যুবশ্রীর কী হল ?"
মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নন্দীগ্রামের বিধায়কের প্রশ্ন, "আপনি বলেছেন কৃষিক্ষেত্রে 9.16 গুণ উন্নয়ন হয়েছে ৷ আপনাকে বলতে হবে সারের কালোবাজারি হয় কেন ? রাজ্যে যত সরকারি জমি রয়েছে, আপনার লোকজন তার রেকর্ড পাল্টে দিয়েছে ৷ ভূমি দফতর আপনারই হাতে ৷ আমি বলছি, রাজ্যে একটাও কর্মসংস্থান হবে না ৷ তাজপুর বন্দর আর দেউচা পাঁচামি নিয়ে আপনি তিনটি নির্বাচনে ভাঙা টেপ রেকর্ড চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ আপনি বলছেন, 42 লক্ষ ছেলেমেয়েকে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৷ সেই তালিকা আমরা দেখতে চাই ৷ এদের প্লেসমেন্টের তালিকাও আমরা দেখতে চাই ৷ আপনি বলছেন, আপনার আমলে স্বাস্থ্য বাজেট ছ’গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আপনি অবিলম্বে আয়ুষ্মান ভারত চালু করুন ৷ তাই উন্নয়নের পাঁচালি নয়, এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুর্নীতি, তোষণ আর সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতার পাঁচালি তিনি প্রকাশ করেছেন ৷ আমরা একে জলাঞ্জলির পাঁচালি বলছি ৷"
বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, "আপনার হাতেই বাংলার গৌরব, সংস্কৃতি, মায়ের সম্মান, কন্যার সুরক্ষার জলাঞ্জলি হয়েছে ৷ এর উত্তর আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার বাবা-মা সঠিকভাবে দিতে পারবেন ৷ তাই এই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যথাসময়ে রাজ্যস্তরে ব্যর্থতার শ্বেতপত্র প্রকাশ করাই শুধু নয়, 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে আপনি 2011, 2016 ও 2021 সালের বাজেটে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আসলে কী করেছেন, জানুয়ারি মাসে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে নির্বাচিত বিধায়কদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করব ৷"
'উন্নয়নের পাঁচালি'
মঙ্গলবার নবান্নের সভাঘরে আয়োজিত 'উন্নয়নের 15 বছরের খতিয়ান' পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অনুষ্ঠানে সরকারের মেয়াদের হিসেব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, "মে মাস এলে আমাদের 15 বছর সম্পূর্ণ হবে । এখন 14 বছর 6 মাস । তার মধ্যে আমরা একটা উন্নয়ন পাঁচালি করেছি । জনগণের কাছে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকে । আমরা কী বলেছিলাম, কতটা করতে পারলাম - সেটা মানুষের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যাপার থাকে ।"
সেই সঙ্গে, অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত একটি বিশেষ ভিডিয়োচিত্রে গত 15 বছরে বাংলার রূপান্তরের গল্প তুলে ধরা হয় । দেখানো হয়, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড এবং 'জয় জোহর'-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে । ভিডিয়োর ধারাভাষ্যে বলা হয়, একজন ব্যক্তির জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, পাড়া এবং অঞ্চল - ধাপে ধাপে এই উন্নয়ন গোটা রাজ্যের প্রগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে । এদিন, ভিডিয়ো এবং বক্তব্যের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এদিন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা দেন । তিনি বলেন, "সরকার মানে শুধু বড় শাসন নয়, সরকার মানে পাশে দাঁড়ানো ।" বাংলার নারীশক্তির ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, নারীরা আজ আর পিছিয়ে নেই, তাঁরা 'অপরাজিতা'।