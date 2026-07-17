বাংলা থেকে আর শিল্প যাবে না ! মেজিয়ায় 15 হাজার কোটির ইস্পাত প্রকল্পের শিলান্যাস শুভেন্দুর

বাংলা থেকে আর শিল্প যাবে না ! মেজিয়ায় 15 হাজার কোটির ইস্পাত প্রকল্পের শিলান্যাস শুভেন্দুর
মঞ্চ থেকেই শুভেন্দু জানান, সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে 20 হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।
Published : July 17, 2026 at 8:02 PM IST
বাঁকুড়া, 17 জুলাই: পালাবদলের মাত্র দশ সপ্তাহ । তার মধ্যেই ভারী শিল্পে বড় বিনিয়োগের দাবি তুলে নতুন শিল্পনীতির বার্তা দিল রাজ্য সরকার । শুক্রবার বাঁকুড়ার মেজিয়ায় একটি বেসরকারি ইস্পাত শিল্প সংস্থার 15 হাজার কোটি টাকার সম্প্রসারণ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঞ্চ থেকেই তিনি ঘোষণা করেন, সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে প্রায় 20 হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে । আর শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের দাবি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে প্রায় 75 হাজার মানুষের জীবিকা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে ।
শিল্পের নতুন দিশা দেখানোর লক্ষ্যেই ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক করছে রাজ্য সরকার । গত সপ্তাহেই হুগলির ডানকুনিতে একটি হোসিয়ারি সংস্থার সম্প্রসারণ প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল । তার এক সপ্তাহের মধ্যেই মেজিয়ায় ভারী শিল্পে এই বৃহৎ বিনিয়োগের শিলান্যাসকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, দুই দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
'সরকার বদল না হলে বাংলার বাকি শিল্পও ওড়িশায় চলে যেত'
মেজিয়ার সভামঞ্চ থেকে রিমোটের বোতাম টিপে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । বক্তৃতায় শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে তিনি বারবার আশ্বাস দেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, "এই সরকার আসার জন্য বাংলা এবং বাঙালি বেঁচে গিয়েছে । সরকার পরিবর্তন না হলে পশ্চিমবঙ্গে যে ক'টি কারখানা এখনও ছিল, সেগুলিও ওড়িশায় চলে যেত । এখন আবার বিনিয়োগকারীরা বাংলায় ফিরতে শুরু করেছেন ।"
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা কমানো, দ্রুত ছাড়পত্র এবং নিরাপদ বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ।
দশ সপ্তাহে কী করল সরকার?
9 মে বিজেপি সরকার শপথ নেওয়ার পর এটিই সরকারের দশম সপ্তাহ । এই সময়ে শিল্পের ভাবমূর্তি ফেরাতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তাও তুলে ধরেন শুভেন্দু ।
তিনি জানান, ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে । আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বাকি রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে । আগামী দিনে তার ফল রাজ্যবাসী দেখতে পাবেন ।"
আসছে আরও বিনিয়োগ
মেজিয়ার সভা থেকেই ভবিষ্যতের একাধিক শিল্প প্রকল্পের ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
তিনি জানান—
- হাওড়ার ধুলাগড়ে একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানার উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।
- আগামী অগস্টে দুর্গাপুরে 4 হাজার কোটি টাকার একটি নতুন শিল্প প্রকল্প শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । জমি এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ইতিমধ্যেই প্রস্তুত ।
- আদানি গোষ্ঠী দাদনপাত্রবাড় বন্দরের উন্নয়নে আগ্রহ দেখিয়েছে ।
- একটি সংস্থা রাজ্যে ব্যাটারি কারখানা-সহ দু'টি নতুন শিল্প ইউনিট গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ।
- একটি আন্তর্জাতিক ই-কমার্স সংস্থা হরিণঘাটায় লগিস্টিক্স ও গুদাম প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে । দুর্গাপুজোর আগেই সেই কাজ শুরু হতে পারে বলেও জানান তিনি ।
নতুন জমি নীতির বার্তা
শিল্পায়নের পথে জমি অন্যতম বড় বাধা, এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই নতুন সরকারের জমি নীতির ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।তাঁর বক্তব্য, বাম আমলে জোর করে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে । তৃণমূল সরকার আবার শিল্পপতিদের নিজেদের জমি কিনতে বলেছে । বিজেপি সরকার এই দুই পথের কোনওটিতেই হাঁটবে না ।
শুভেন্দু বলেন, "বিনিয়োগকারীরা কত জমি চাইবেন, সরকার সেই জমি কিনে তাঁদের হাতে তুলে দেবে । জোর করে অধিগ্রহণ নয়, আবার শিল্পপতিকেও একা ফেলে দেওয়া নয় ।"
'নো সিন্ডিকেট, নো কাটমানি'
বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, শিল্পের বিকাশের প্রথম শর্ত নিরাপত্তা । তিনি বলেন, "কারখানার গেটে তালা লাগালে জেলে যেতে হবে । ভাঙচুর করলে তিন গুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে । বাংলায় নো সিন্ডিকেট, নো কাটমানি, নো উসুলি । কোনও গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করা হবে না ।"
মমতাকে খোঁচা
বক্তৃতার শেষ পর্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি শুভেন্দু । তৃণমূল আমলে 'বহিরাগত' ইস্যু তুলে বিজেপিকে নিশানা করার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "আপনার হাতে এখন অনেক সময় । এক দিন এই কারখানাটা ঘুরে দেখে যান । যাঁদের আপনি বহিরাগত বলতেন, তাঁরাই আজ বাংলায় শিল্প গড়ছেন ।"
কারখানা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শুভেন্দু জানান, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, মন্দির, সবুজায়ন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ।
শিল্পে প্রত্যাবর্তনের বার্তা ?
ডানকুনির হোসিয়ারি প্রকল্পের পর মেজিয়ার ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণ, পরপর দু'টি বড় শিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন সরকার স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে যে, দীর্ঘদিন শিল্পহীনতার অভিযোগে বিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গকে ফের বিনিয়োগের মানচিত্রে তুলে আনাই তাদের লক্ষ্য । এখন দেখার, ঘোষিত বিনিয়োগগুলি কত দ্রুত বাস্তবে রূপ নেয় এবং প্রতিশ্রুত কর্মসংস্থান কতটা বাস্তবায়িত হয় ৷ একই সঙ্গে বহরমপুর দুর্ঘটনায় আহতদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷