বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে শুভেন্দু, নাগা-সহ লক্ষাধিক সাধু-সন্ত নিয়ে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি

বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে শুভেন্দু, নাগা-সহ লক্ষাধিক সাধু-সন্ত নিয়ে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি
শুক্রবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে৷ তাঁর সঙ্গে পাঁচজন সাধুর এক প্রতিনিধি দল ছিল৷
Published : December 26, 2025 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: পাঁচজন সাধু-সন্তকে নিয়ে শুক্রবার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সাক্ষাতের পর বাইরে এসে বাংলাদেশ ইস্যুতে লক্ষাধিক সাধু-সন্তকে নিয়ে মিছিল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি৷ মকর সংক্রান্তির পর এই মিছিল হবে বলে তিনি জানান৷
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়৷ সেই ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই চারিদিকে সমালোচনা শুরু হয়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচি করা হচ্ছে৷
গত সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন৷ সেদিন অবশ্য তিনি বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি৷ মঙ্গলবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়৷ সেই কর্মসূচি ঘিরে কলকাতার বেকবাগান এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়৷ বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে৷ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়৷
ফলে শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি ঘিরে কার্যত নিরাপত্তার চাদড়ে মুড়ে দেওয়া হয় বেকবাগানে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন সংলগ্ন অঞ্চল৷ বিকেলের দিকে সেখানে সাধু-সন্তদের নিয়ে মিছিল করে হাজির হন শুভেন্দু অধিকারী৷ পাঁচজন সাধু-সন্তকে নিয়ে তিনি ভিতরে যান৷ দেখা করেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে৷ বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের আপত্তি-প্রতিবাদ-দাবি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের মাধ্যমে। বাংলাদেশ দূতাবাস আমাদের বিভিন্নভাবে এড়িয়ে গিয়েছে।’’
তিনি জানান, এদিন দেখা না-করলে তাঁরা 10 হাজার লোক নিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন৷ তার পরই সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় বাংলাদেশ সরকারের তরফে৷ ভয় পেয়েই সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকতে পারে বলেও মনে করেন শুভেন্দু৷
একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি৷ বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমরা বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারকে পরিষ্কার বলেছি যে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং হিন্দু নিধন বন্ধ করতে হবে এবং অবিলম্বে বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে হবে। দীপু দাসের কাণ্ডে 10 জন গ্রেফতার হয়েছে৷ কিন্তু এখনও হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চলছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের আগামী কর্মসূচি এবার কমার্স বা বাণিজ্য ডিপার্টমেন্টের সামনে ধরনা দেব, যাতে এখান থেকে এক কেজি পেঁয়াজও বাংলাদেশে যেতে না-পারে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী নাগা সন্ন্যাসী-সহ লক্ষ লক্ষ সাধু যাঁরা আসবেন, আমরা মকর সংক্রান্তির পরে সবাইকে নিয়ে এই বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে আসব এবং বসব৷ উঠে যাব না। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।"
পাশাপাশি শুভেন্দু জানান যে দীপুচন্দ্র দাসের কোনও দোষ বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার দেখাতে পারেননি৷ তবে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁরা বিচার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত জামিন পাবেন না বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷ এছাড়া দীপুচন্দ্র দাসের পরিবারের দাবি বাংলাদেশের সরকার নিয়েছে৷ কিন্তু শুভেন্দুর দাবি, এই বিষয়গুলি প্রকাশ্যে জানাতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে৷ তিনি জানান, এই দাবি বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে জানানো হয়েছে৷
তিনি আরও বলেন, "আমরা জানতে চাই যে হিন্দুদের ওপর কবে এই নিগ্রহ বা অত্যাচার বন্ধ হবে? চিন্ময় দাস মহারাজকে কোন অপরাধে দু’বছর জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে? তবে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার নিজেই বা কতটা উত্তর দেবেন! কারণ, ওঁর তো একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আজ সাধু সমাজ ডেপুটি হাইকমিশনারকে সাফ জানিয়েছেন যে ওপার বাংলায় হিন্দুদের উপরে এই অত্যাচার বন্ধ না-হলে, এপার বাংলায় সাধুসমাজ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাবে।"
শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘ওপারের হিন্দুরা মার খাবেন আর এপারে হিন্দুরা সেটা বসে বসে দেখবেন সেটা হতে পারে না।’’ তিনি জানান, নতুন বছরের মধ্যে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও পদক্ষেপ না-করেন, তাহলে শুভেন্দু অধিকারী নিজে এখানে এসে যত ব্যারিকেড করা হয়েছে, সব ব্যারিকেড তিনি তুলে ফেলে দেবেন। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার সময় সমস্ত সাধুদের এখানে নিয়ে আসবেন তিনি।
মঙ্গলবারের ঘটনার প্রতিক্রিয়াও এদিন দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা৷ তিনি বলেন, ‘‘গত মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে হিন্দুদের উপরে বেপরোয়া লাঠিচার করে পুলিশ। মহম্মদ ইউনূসের পুলিশ যা, মমতার পুলিশও তাই। গত মঙ্গলবার দশজনের বেশি আহত হয়েছেন। সাধু-সন্তরাও আহত হয়েছেন। 19 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল৷ যার মধ্যে সাতজন মহিলা আগে জামিন পেয়েছিলেন। আজ আবার 12 জনকে কোর্টে তোলা হয়েছে৷ যার ফলাফল আমি এখনও জানতে পারিনি।’’