লক্ষ্মীপুজোয় সুদীপের বাড়িতে শুভেন্দু ! সৌজন্যের নাড়ুর আড়ালে কি পুরভোটের অঙ্ক ?

লক্ষ্মীপুজোয় সুদীপের বাড়িতে শুভেন্দু ! সৌজন্যের নাড়ুর আড়ালে কি পুরভোটের অঙ্ক ?
Municipal election strategy: এই আবহেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, সময় এলে চন্দন কাঠের মালা পরিয়ে দেব, মুখে কালি মাখাব না !
Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: লক্ষ্মীপুজোর সন্ধেয় উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর যাওয়াকে ঘিরে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা । নিছক পুজোর নিমন্ত্রণ নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত ? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সাক্ষাৎকে সৌজন্য বিনিময় বলেই ব্যাখ্যা করেছেন । কিন্তু আসন্ন পুরভোটের আগে এই যাতায়াত ঘিরে রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল বেড়েছে । তার মধ্যেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের 'চন্দন কাঠের মালা' মন্তব্য নতুন করে উস্কে দিয়েছে বিতর্ক ।
সুদীপের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শুভেন্দু জানান, দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং প্রবীণ নেতার আন্তরিক আমন্ত্রণেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন । এর সঙ্গে রাজনীতিকে জুড়ে দেখতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "আগে প্রত্যেকবার ডাকতেন । কোনও বার আসা হয়নি । এটা সম্পূর্ণ সৌজন্য বিনিময় । তিনি রাজ্যের একজন প্রবীণ নেতা । আমার বাবার সমসাময়িক । আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এক মাস আগে ডেকেছেন ।"
পুজোর জন্য মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার কথাও জানান শুভেন্দু । সুদীপের বাড়ির আতিথেয়তার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "বৌদি নারকেলের নাড়ু খাওয়াল । চারটে নাড়ু দিয়েছিল । দুটো খেয়েছি ।" মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পুজোর সৌজন্যের দিকটি উঠে এলেও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন সাক্ষাৎ ঘিরে আলোচনা যে সহজে থামবে না, তা স্পষ্ট ।
সামনেই কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক পুরসভার ভোট । তার আগে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও চর্চা চলছে । দলবদল করে এনসিপিআইতে যোগ দেওয়া সুদীপের দাবি, আসন্ন পুরভোটে বিজেপিকে সমর্থন করবে তাঁদের দল । সেই সমর্থন নিয়েও তিনি নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন । এই প্রেক্ষাপটে সুদীপের বাড়িতে শুভেন্দুর উপস্থিতি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছে ।
এই আবহেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, "সময় এলে আমি চন্দন কাঠের মালা পরিয়ে দেব, মুখে কালি মাখাব না !" কারও নাম না করে করা তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । সুদীপ ও তাঁর স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি এবং এনডিএ শিবিরের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন তুলেছিলেন কুণাল । এ বার লক্ষ্মীপুজোর সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে তাঁর আক্রমণ রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে ।
অন্যদিকে, এই সৌজন্য সাক্ষাৎকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । তাঁর মতে, পুজো-পার্বণ রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ তৈরি করে । দিলীপ বলেন,"লক্ষ্মীপুজো হয়েছে । কেউ যদি আন্তরিকতার সঙ্গে ডাকে, সেখানে আমরা পুজোয় যাই । বহু লোকের সঙ্গে দেখাও হয় । আর এটাই তো পুজো। সমস্ত ভেদাভেদ মুছে দিয়ে কেউ যদি আমাকে ডাকতে পারে, যেতে আপত্তি নেই ।"
এর পরেই বাংলার রাজনীতিতে বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন দিলীপ । তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন রাজনীতি করা নেতাদের মধ্যে মতের অমিল থাকতেই পারে । কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি ও উন্নয়নের স্বার্থে সকলের একসঙ্গে কাজ করা দরকার ।
এখন দেখার, সুদীপের বাড়িতে শুভেন্দুর যাওয়া শেষ পর্যন্ত নিছক পুজোর নিমন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি পুরভোটের আগে নতুন কোনও রাজনৈতিক বার্তার ইঙ্গিত দেয় !