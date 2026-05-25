স্কুলে নিম্নমানের পোশাক সরবরাহে দুর্নীতির অভিযোগ, অর্থ ও বস্ত্র দফতরের রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর
কীভাবে পোশাকের মান যাচাই না-করে বরাদ্দ অর্থ পাশ হল ? প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 25, 2026 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 25 মে: প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা ফেরাতে এবং পূর্ববর্তী সরকারের আমলের যাবতীয় দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে প্রথমদিন থেকেই কড়া অবস্থান নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সরকারি ক্ষেত্রে কোনোভাবেই দুর্নীতি বা কাজে গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে সোমবার নবান্ন সভাঘরের উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে ৷
এ দিন সমস্ত দফতরের সচিব পর্যায়ের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিম্নমানের ইউনিফর্ম সরবরাহের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি ৷ এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে বড়সড় দুর্নীতির ইঙ্গিত পেয়ে অর্থ দফতর এবং বস্ত্র দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের থেকে বিশদ রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের যে সরকারি পোশাক দেওয়া হয়, তার গুণমান নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল সাধারণ মানুষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে ৷ পূর্ববর্তী সরকারের আমল থেকেই অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে যে স্কুল ইউনিফর্মের কাপড়ের মান অত্যন্ত খারাপ এবং তা বেশিদিন ব্যবহার করার যোগ্য নয় ৷
মূলত, রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি নির্দিষ্ট গুণমান বা প্রটোকল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে, যা মেনে চলা বাধ্যতামূলক ৷ অভিযোগ, বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বেশিরভাগ স্কুলেই সেই সরকারি নির্দেশিকা বা গুণমানকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের পোশাক সরবরাহ করে এসেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷
দীর্ঘদিনের এই পুঞ্জীভূত অভিযোগের বিষয়টিই এ দিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উত্থাপন করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, তাঁর সরকার সরকারি প্রকল্পে কোনও ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে আপস করবে না এবং এই বিষয়ে সম্পূর্ণ জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি রাজ্যের বস্ত্র দফতরের সচিব এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে জানতে চান যে, সরকারি তরফে যে গাইডলাইন বা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল, তা মেনে কেন পোশাক সরবরাহকারী সংস্থাগুলি ইউনিফর্ম তৈরি করেনি ৷ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি এ দিন বেশ কিছু প্রমাণও আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন ছিল, যাদের মাধ্যমে এই স্কুল ইউনিফর্মগুলি তৈরি করানো হয়েছিল, তারা আদৌ সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া গুণমান অনুযায়ী সেই পোশাক তৈরি করেছে কি না, তা কেন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা আগে থেকে খতিয়ে দেখলেন না ? এই চরম গাফিলতির কারণ দর্শানোর জন্য সংশ্লিষ্ট বস্ত্র বিভাগের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
বস্ত্র দফতরের পর এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে পড়েন অর্থ দফতরের আধিকারিকরাও ৷ সরকারি কোষাগার থেকে কীভাবে এই নিম্নমানের পোশাকের জন্য কোটি কোটি টাকা অনায়াসে ছাড়পত্র পেয়ে গেল, তা নিয়ে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেন শুভেন্দু ৷ অর্থ দফতরের সচিবের কাছে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জানতে চান, এই পোশাক নির্মাতাকারী সংস্থাগুলিকে ঠিক কীসের ভিত্তিতে এবং কোন ছাড়পত্রের ওপর নির্ভর করে পেমেন্ট করা হয়েছে বা টাকা মেটানো হয়েছে ?
যদি সরকারি নিয়ম এবং নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে ইউনিফর্ম তৈরি করা না-হয়েই থাকে, তবে কোনও অবস্থাতেই রাজ্যের আর্থিক কোষাগার থেকে ওই পোশাক নির্মাণকারী সংস্থাগুলিকে জনগণের করের টাকা দেওয়া উচিত হয়নি ৷ এ ব্যাপারে অর্থ দফতরের আধিকারিকরা তৎকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দিকে দায় ঠেলার চেষ্টা করলেও, অর্থ সচিবালয় থেকে কেন সেই সময় কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি বা আপত্তি জানানো হয়নি, তারও সদুত্তর চান মুখ্যমন্ত্রী ৷
অবিলম্বে এই গোটা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে রাজ্যের অর্থ দফতর এবং বস্ত্র দফতরকে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট নবান্নে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই বেআইনি কাজের জন্য প্রকৃত অর্থে কারা দায়ী, কাদের গাফিলতিতে এমন নিম্নমানের পোশাক রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াদের দেওয়া হল এবং ঠিক কাদের নির্দেশে এই পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা মেটানো হয়েছে, তার প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ এই রিপোর্টে থাকতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই দফতরের কাছ থেকে এই বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়ার পর, তা খুঁটিয়ে দেখা হবে ৷ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই দোষীদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার ৷