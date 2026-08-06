'হর ঘর তিরঙ্গা'য় এবার সামিল বাংলা, 70 লক্ষ পতাকা বিলি করবে নবান্ন

'হর ঘর তিরঙ্গা'য় এবার সামিল বাংলা, 70 লক্ষ পতাকা বিলি করবে নবান্ন
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার ঘোষণা করেন ৷ স্বাধীনতা দিবসের আগে এই নিয়ে দু’টি মিছিলও হবে বলে তিনি জানান ৷
Published : August 6, 2026 at 8:28 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এবার জাতীয়তাবাদী আবেগে ভাসতে চলেছে বাংলা । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সামিল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । নবান্ন সভাঘর থেকে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
তিনি জানান, রাজ্যের এই পরিবর্তনের সরকার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং 'নেশন ফার্স্ট' বা দেশই প্রথম, এটাই তাঁদের মূল মন্ত্র । তাই এবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে 70 লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হচ্ছে ।
বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং দফতরের সচিব ডঃ সৌমিত্র মোহন । মুখ্যমন্ত্রী জানান, নবান্নের তরফে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মুখ্যসচিবের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের 22টি জেলা, কলকাতা-সহ 7টি কর্পোরেশন, 46টি মহকুমা, 343টি ব্লক এবং 121টি পুরসভায় ।
গত 5 অগস্ট থেকেই রাজ্যে পতাকা বিলির কাজ শুরু হয়েছে । পাশাপাশি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলিকে তিরঙ্গার আলোয় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে । বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য সরকার ।
আগামী 10 অগস্ট রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় একটি বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে । ওই দিন দুপুর 3টেয় ধর্মতলার নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে মিছিল যাবে বিড়লা তারামণ্ডলের 7 নম্বর গেট পর্যন্ত । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতাতে 10 অগস্ট 2026 দুপুর 3টেয় নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে বিশাল তিরঙ্গা র্যালির ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই কর্মসূচিতে আমি-সহ আমার মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যগণ এবং মুখ্যসচিব-সহ সমস্ত আধিকারিকবৃন্দও অংশগ্রহণ করছেন ।" তাঁর আশা, এই আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ পথে অন্তত 50 হাজার মানুষ হাঁটবেন । ইতিমধ্যেই 30 হাজার মানুষ এতে অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর ।
এই প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারের কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । আগের সরকার কেন এই জাতীয় কর্মসূচিতে যোগ দেয়নি, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘‘প্রথমবার আমরা সরকারিভাবে অংশগ্রহণ করছি । গত সরকার কেন দেশের এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি, তা আমার জানা নেই, সেটা তাদেরই জিজ্ঞেস করুন । এটা কোনও দল বা ব্যক্তির বিষয় নয়, এটা দেশপ্রেম জাগরিত করার কর্মসূচি ।’’
মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, বাংলা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশকে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র দিয়েছিলেন । তাই ঋষি অরবিন্দ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পুণ্যভূমি থেকে এবার দেশের সবচেয়ে বড় তিরঙ্গা যাত্রা হবে বলে আত্মবিশ্বাসী তিনি । সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরেও একটি অরাজনৈতিক তিরঙ্গা যাত্রার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ।
শুক্রবার, 7 অগস্ট বিকেল 4টেয় আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত এই মিছিল হবে । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ভবানীপুরের নাগরিকের প্রোগ্রাম, সরকারি নয়, কিন্তু বিধায়ক হিসেবে আমি এটা আয়োজন করছি । ভবানীপুর বিধানসভা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার নাগরিককে ওই কর্মসূচিতে বিকেল 4টের সময় উপস্থিত থাকার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি ।’’