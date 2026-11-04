পঞ্চায়েতে 7 হাজার নিয়োগের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, দিলীপ-শান্তনুর প্রশংসা
Suvendu Announces Panchayat Recruitments: বুধবার সল্টলেকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পর্যালোচনা বৈঠক হয় ৷ বৈঠকের পর নতুন নিয়োগের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 4, 2026 at 3:19 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: গ্রামীণ প্রশাসনে কর্মী ঘাটতি মেটাতে বড়সড় নিয়োগের কথাও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই পঞ্চায়েতস্তরে সাত হাজারের বেশি নিয়োগ হবে ৷ এছাড়া নিউটাউনে নতুন পঞ্চায়েত ভবন তৈরি হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শুভেন্দু জানিয়েছেন, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ও পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিকের কাজে তিনি খুশি ৷
এদিন সল্টলেকের প্রশাসনিক ভবনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পর্যালোচনা বৈঠক বসে । উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক এবং দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা । ভার্চুয়ালি জেলাশাসক ও বিডিও-রা বৈঠকে যোগ দেন । রাজ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যেই এই বৈঠক ডাকা হয় ।
বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েতস্তরে নতুন নিয়োগের ঘোষণা করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘7190 জন নিয়োগ পাবেন। সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রিক্রুটমেন্ট হবে । পুজোর পর বিধানসভা অধিবেশনে এটা পাশ করানো হবে । মূলত, ইঞ্জিনিয়ারদের যে ঘাটতি রয়েছে, সেটা মেটানোর জন্যই এই নিয়োগ করা হবে ।’’
পঞ্চায়েতস্তরের বর্তমান অচলাবস্থা কাটানো প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রধান বা উপপ্রধানদের পদত্যাগের কারণে যে কাজ আটকে থাকার কথা ছিল, সেটার জন্য ইতিমধ্যে বিধানসভায় বিল এনে আমরা পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করেছি । ফলে সেই সব জায়গায় এখন প্রশাসকরা কাজ করছেন ।’’
প্রশাসনিক পরিকাঠামো জোরদার করতে রাজ্য সরকারের তরফে একটি উপহারের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, ‘‘নিউটাউনে পাঁচ একর জমির উপর নতুন পঞ্চায়েত ভবন তৈরি করা হবে । যেখানে প্রশাসনিক ভবন ও বিধানসভা তৈরি হচ্ছে, সেখানেই এই ভবন হবে ।’’ পাশাপাশি, দফতরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিলীপ ঘোষ, শান্তনু প্রামাণিক এবং পি উলাগানাথনের কাজে তিনি অত্যন্ত খুশি ।
অন্যদিকে, পূর্ববর্তী প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বেশিদিন হয়নি আমরা দায়িত্ব নিয়েছি । আগে অনেক অনিয়ম রয়েছে । 98 শতাংশ পঞ্চায়েতে বিরোধীরা ক্ষমতায় ছিল । আসল কাজ তো হয় গ্রামে । মনরেগায় যারা জব কার্ড হোল্ডার ছিলেন, তাঁদের আধার কার্ড সিডিং করাতে গিয়ে দেখা যায় প্রায় 31 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে ।’’
কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও গ্রামীণ শ্রমদিবস তৈরির হিসাব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্যমাত্রা রাজ্য দ্রুত পূরণ করবে । তাঁর কথায়, ‘‘22 কোটি শ্রমদিবস আর 22 হাজার কোটি টাকার কথা বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার । ভারত সরকার ইতিমধ্যে 1200 কোটি টাকা দিয়েছে । এখনও পর্যন্ত আমরা 65 লক্ষ 62 হাজার কর্মদিবস তৈরি করেছি । প্রতিদিন প্রায় সাত লক্ষ কর্মদিবস তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে ।’’
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘নতুন সরকার এই 22 লক্ষ মানুষকে ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে প্রতিদিন কাজ দিচ্ছে । আমাদের হাতে সময় কম৷ কিন্তু আমরা নিশ্চিত কেন্দ্র সরকারের দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করব ।’’ একই সঙ্গে ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার বার্তা দিয়ে তিনি আবেদন জানান, পরিযায়ী শ্রমিকরা যেন সপরিবার ফিরে এসে এই প্রকল্পে কাজ করেন ।
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