ETV Bharat / state

এক মাসের মধ্যেই 25 শিল্পপতিকে জমি, বিনিয়োগের নয়া রোডম্যাপ ঘোষণা শুভেন্দুর

100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হলে আর স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না বলে ফের এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷

ETV BHARAT
বিনিয়োগের নয়া রোডম্যাপ ঘোষণা শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 অগস্ট: রাজ্যে শিল্প টানতে তৎপর রাজ্য সরকার । সেই লক্ষ্যেই করা হচ্ছে একাধিক পদক্ষেপ ৷ বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, লাল ফিতের ফাঁস এবং স্থানীয় স্তরে তোলাবাজি এ রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে । পালাবদলের পর সেই জট কাটিয়ে শিল্পবান্ধব পরিবেশ উপহার দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বৃহস্পতিবার তিনি ঘোষণা করেছেন, আগামী এক মাসের মধ্যে 25 জন শিল্পপতিকে জমি হস্তান্তর করবেন ৷ পাশাপাশি, 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হলে আর স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না বলে ফের এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷

কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত বস্ত্র শিল্প সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্যে শিল্পের এই নয়া রোডম্যাপ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জমি বরাবরই একটি স্পর্শকাতর বিষয় । সেই সমস্যা মেটাতে সরকার যে এখন অনেক বেশি তৎপর, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী । লগ্নিকারীদের যাতে কোনওভাবেই স্থানীয় স্তরে হয়রানির শিকার হতে না-হয়, তার জন্য সরাসরি এক জানালা নীতি বা ‘সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম’ কার্যকর করার কথা বলেন তিনি ।

নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা এক মাসের মধ্যে কমপক্ষে 25 জন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে ল্যান্ড হ্যান্ডওভার করতে চলেছি । ল্যান্ড পারচেজ পলিসি চালু করে নিয়েছি । কৃষক জমি আমাদেরকে দিচ্ছে, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসিও চালু করার কথা ভাবছি ৷ 100 কোটির বেশি যে ইনভেস্ট করবে, তাদের কোনও মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েতে যাওয়ার দরকার নেই । সেখানেই আপনাদের একটু সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় । সব এখান থেকেই হয়ে যাবে, সব ভালো করে আমরা করে দেব ।"

বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলার ভাবমূর্তি স্বচ্ছ করতে এদিন কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যে এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে, তাই পুরনো জমানার সিন্ডিকেট রাজ বা কাটমানির কোনও জায়গা আর বাংলায় নেই বলে আশ্বস্ত করেন তিনি । আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করার আশ্বাস দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "প্রথমে তো আইন ব্যবস্থাকে ঠিক করা উচিত । যেভাবে গুন্ডাগিরি, সিন্ডিকেট রাজ, কাট মানি, চাঁদা তোলার যে পরিবেশ ছিল সেটাকে তো বদলানো উচিত আগে । বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের জন্য, ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো পলিসি হবে, সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম হবে, জমির ব্যবস্থা হবে, 'দেখতে হবে' 'ভাবতে হবে' ছেড়ে 'কাজ করতে হবে' এই নীতি হবে, তবেই তো রাজ্য এগোবে ।"

শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়াই নয়, রাজ্যে যে ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছে তার খতিয়ানও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, প্রতি মাসেই রাজ্যে নতুন লগ্নির কাজ এগোচ্ছে । তাঁর কথায়, "আমরা এখনও পর্যন্ত করে দিয়েছি আমাদের লাক্স কোজি-র একটি ইনভেস্টমেন্টে ভূমি পূজন । দ্বিতীয় আমুলও এসে গেছে এখানে । এখানে ভালো দই মিষ্টি তৈরি হবে, মিষ্টি দই, কার্ড, আমুল তৈরি করবে । আমুল দুটি জায়গা চেয়েছে, আইসক্রিম বানাবে, নর্থ বেঙ্গল এবং সাউথ বেঙ্গলে 15 একর করে, সেটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি ।"

এর পাশাপাশি শ্যাম স্টিলের 15 হাজার কোটি টাকার সম্প্রসারণ এবং পুরুলিয়ায় অমিত মেটালিকসের চার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের কথাও এদিন ঘোষণা করেন তিনি । শিল্পপতিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই সরকার আপনাদের সরকার, আপনারা বাংলাকে দাঁড় করানোর জন্য এগিয়ে আসুন, আমরাও সাথে থাকব ।"

সব মিলিয়ে মিলন মেলার মঞ্চ থেকে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরির যে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী দিলেন, তা রাজ্যের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট ইতিবাচক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI ON INDUSTRY
NEW ROADMAP FOR INVESTMENT
শুভেন্দু অধিকারী
বিনিয়োগের নয়া রোডম্যাপ
SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.