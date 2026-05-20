এবার বিরোধী ও অন্য দলের বিধায়কদেরও প্রশাসনিক বৈঠকে আমন্ত্রণ, ঘোষণা শুভেন্দুর

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 3:05 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 মে: প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উত্তরকন্যায় আয়োজিত এক প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি জানালেন, এখন থেকে রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক সভায় শাসকদলের পাশাপাশি বিরোধী দল-সহ সব রাজনৈতিক দলের বিধায়কদেরই আমন্ত্রণ জানানো হবে ।

বুধবার উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, সাংসদ রাজু বিস্তা, মনোজ টিগ্গা, রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়কবৃন্দ ।

প্রশাসনিক বৈঠকে শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, "রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং সরকারি প্রকল্পগুলি সঠিক রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক আলোচনার প্রয়োজন । আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রতিটি প্রশাসনিক বৈঠকে আমরা বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানাব, তারা যে দলেরই হোন না-কেন ।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, শুধুমাত্র বিধায়কই নন, বিজেপির মনোভাবাপন্ন বা 'লাইক-মাইন্ডেড' সাংসদদেরও প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকার জন্য তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন । বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

মূলত রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়নমূলক কাজের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনার জন্যই এদিনের এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল । পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের বিশ্বব্যাপী সংকট এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় এই সভায় । শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়ক বা সাংসদদের সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিবিড় যোগাযোগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য ।

রাজ্য রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা করতে পারে, যেখানে দলমত নির্বিশেষে জনপ্রতিনিধিরা সরকারি উন্নয়নমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন ।

উল্লেখ্য, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের পর উত্তরবঙ্গে এটাই প্রথম বড় প্রশাসনিক সফর শুভেন্দু অধিকারীর ৷ এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন প্রতিমাসে তিনি উত্তরবঙ্গে আসবেন ৷ এমনকী উত্তরকন্যা সচিবালয়ে বসবেন বলেও জানান শুভেন্দু ৷

এদিন বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক, রাজু বিস্তা, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন এবং ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু । এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানান ।

