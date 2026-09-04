রাজ্যের নয়া সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা 'মহাগুরু', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যের নয়া সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা 'মহাগুরু', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরভর নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার ।
Published : September 4, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সাংস্কৃতিক আবহে এবার পাকাপাকিভাবে যুক্ত হতে চলেছেন মিঠুন চক্রবর্তী । টলিউডের ‘মহাগুরু’ এবার রাজ্য সরকারের নয়া সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা । মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নিউটাউনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণা করেন । এদিন নিউটাউনে প্রস্তাবিত ‘উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার’-এর শিলান্যাস ও ভূমিপুজো ছিল । সেই মঞ্চ থেকেই বর্ষীয়ান অভিনেতার কাঁধে এই গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়ার কথা জানায় প্রশাসন ।
উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরভর নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার । সেই উৎসবের রূপরেখা তৈরি এবং পরিচালনার জন্য আগেই একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল । এই কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক পদে রয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর সঙ্গেই সহ-পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব সামলাবেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ।
এই কমিটির দায়িত্ব কেবল জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজনেই আটকে থাকছে না । মহানায়কের জীবন ও অবদানকে সামনে রেখে বছরভর নানা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং তদারকি করবেন তাঁরা । পাশাপাশি চলচ্চিত্র, সাহিত্য, আর্কাইভ এবং রাজ্যের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিষয়েও সরকারকে নিয়মিত পরামর্শ দেবে এই কমিটি ।
কমিটির সভাপতি হয়েছেন পরিচালক সন্দীপ রায় । কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । সদস্য সচিব হয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন । টলিউডের প্রায় গোটা চাঁদের হাটকেই এই কমিটিতে রাখা হয়েছে । সদস্য তালিকায় রয়েছেন দেব, জিৎ মদনানি, আবির চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজিত মুখোপাধ্যায় এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ।
এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বাংলার বিনোদন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টিও উঠে আসে । বাংলায় শুটিং হওয়া ছবির জন্য মিঠুন সরাসরি 30 শতাংশ ভর্তুকির দাবি তোলেন । সেই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেন মুখ্যমন্ত্রী । টলিউডের স্বার্থে সব রকম প্রশাসনিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "আপনাদের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, তা আমাদের জানান । কোথায় পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন আছে কি না, কোনও অনুমোদনের দরকার কি না কিংবা আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না - সেসব বিষয় আমাদের জানান । প্রয়োজনে আমরা বিধানসভায় আইন সংশোধন করব । যা কিছু প্রয়োজন, সরকার তা-ই করবে ।"
দীর্ঘ অভিনয় জীবনে মিঠুনের ঝুলিতে রয়েছে বিশাল অভিজ্ঞতা । সেই অভিজ্ঞতাকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত উদ্যোগে কাজে লাগাতেই এই নয়া পদক্ষেপ । মহাগুরুর এই নয়া দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তাঁর পরামর্শে বাংলার বিনোদন শিল্পের পরিকাঠামো আগামী দিনে ঠিক কতটা মজবুত হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল ।