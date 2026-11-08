দীপাবলিতে BSF ক্যাম্পে মুখ্যমন্ত্রী, সীমান্ত সুরক্ষার স্বীকৃতিতে 'সীমান্ত মিত্র'
Suvendu Adhikari Announces 'Simanta Mitra': সীমান্ত সুরক্ষার স্বীকৃতিতে 'সীমান্ত মিত্র' ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ লালকৃষ্ণ আদবানিকে জন্মদিনে প্রণাম জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 8, 2026 at 4:17 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 8 নভেম্বর: এবার ইছামতী নদীতে 71 কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে ৷ রবিবার দীপাবলি উপলক্ষে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর একথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
তবে, পুরো কাজটা রাজ্য সরকার সেচ ও জলসম্পদ দফতরকে দিয়ে করানো হবে বলে জানান তিনি ৷ তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সংস্থা সিপিডব্লিউডি এই কাজ করতে রাজি হয়নি ৷ অন্যদিকে, সীমান্ত সুরক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ্য সরকারের তরফে 'সীমান্ত মিত্র' দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন শুভেন্দু ৷
দীপাবলি ও শ্যামাপুজোর দিনে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে ইছামতী নদীতে থাকা ফ্লোটিং জেটিতে ওঠেন তিনি ৷ দূরবীন দিয়ে নদীপথ ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের পরিস্থিতি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন ৷
এনিয়ে শুভেন্দু বলেন, "ফ্লোটিং জেটিতে উঠে দূরবীন দিয়ে ওপারে দেখলাম, কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই ৷ সব ওত পেতে বসে আছে, এদিক থেকে বিএসএফ একটু সরবে আর ওরা অনুপ্রবেশ করবে ৷ চিন্তা নেই, ইছামতীতে ফেন্সিং হবে ৷ রাজ্য সরকার জমি দিয়ে দিয়েছে ৷ 71 কিলোমিটারের এই কাজে কিছু জটিলতা ছিল ৷ সিপিডব্লিউডি করতে চায়নি ৷ তাই আমরা সেচ ও জলসম্পদ দফতরকে দিয়ে এই কাজটা করাব ৷"
এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিএসএফ ও সীমান্তবর্তী জেলা পুলিশের কর্মী ও আধিকারিকদের জন্যও একটি বড় ঘোষণা করেন শুভেন্দু ৷ তিনি জানান, বিএসএফ-এর আইজি দলজিৎ সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ৷ সীমান্তরক্ষায় অবদানের জন্য এবার থেকে 'সীমান্ত মিত্র' সম্মান দেওয়া হবে ৷ অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে 'সীমান্ত মিত্র' সম্মান রয়েছে ৷ সেই রকমই সম্মান প্রদান করা হবে রাজ্য সরকারের তরফে ৷
এনিয়ে শুভেন্দু বলেন, "রাজ্য সরকারের তরফে 'জীবন রক্ষা পদক' চালু আছে ৷ এবার 'সীমান্ত মিত্র' দেওয়া হবে ৷ 2027 সাল থেকে এটা দেওয়া চালু হবে ৷ বিএসএফ-এর আধিকারিকরা ঠিক করবেন, কারা পাবেন ৷ সীমান্ত রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া হবে ৷ অনেক রাজ্যে আগেই ছিল ৷ সেখানে 'সীমান্ত মিত্র' সম্মান দেওয়া হয় ৷ আমরা রাজ্যপালকে দিয়ে এই সম্মান তুলে দেব ৷"
অন্যদিকে, দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির 100 তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি যখন অন্য দলের সাংসদ ছিলাম, তখন থেকে পরিচয় ৷ খুব ভালোবাসেন আমাকে ৷ নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় উনি এসেছিলেন ৷ তখন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন ৷ পরে সংসদে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতেন, 'নন্দীগ্রাম ঠিক হ্যায় না ?' আমি ওঁর জন্মদিনে প্রণাম নিবেদন করছি ৷"