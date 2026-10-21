প্রেসিডেন্সির পুজোয় আরতি, খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা শুভেন্দুর ! আর্থিক সুবিধা কারারক্ষীদেরও

প্রেসিডেন্সির পুজোয় আরতি, খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা শুভেন্দুর ! আর্থিক সুবিধা কারারক্ষীদেরও
Suvendu Adhikari: সংশোধনাগারের আবাসিক, আধিকারিক এবং কারারক্ষীদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্সির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাংলার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ।
Published : October 21, 2026 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের দুর্গাপুজো এ বার 87 বছরে পড়ল । নবমীর সন্ধ্যায় সেই উৎসবের আমেজে শামিল হতে আলিপুরের এই শতাব্দীপ্রাচীন সংশোধনাগারে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা কারামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মণ্ডপে প্রতিমার আরতি করার পাশাপাশি কারাবন্দি আবাসিকদের জন্য খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং কারারক্ষীদের একাধিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন তিনি ।
পুজোর সন্ধ্যায় সংশোধনাগারের আবাসিক, আধিকারিক এবং কারারক্ষীদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্সির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাংলার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু বিপ্লবীর পদধূলি এই চত্বরে পড়েছে । সেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়েই এ বার কারারক্ষী, কর্মী ও আবাসিকদের যৌথ উদ্যোগে উৎসব উদযাপনের নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি । পুজোর আয়োজনে হাত বাড়ানো একটি বেসরকারি সংস্থাকেও এ দিন ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু ।
মণ্ডপ পরিদর্শনের পর কারাবন্দিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, আবাসিকদের দৈনিক তিন বেলার খাবারের খরচ বাড়ানো হয়েছে । একইসঙ্গে সংশোধনাগারের নিজস্ব হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতির জন্য আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । উৎসবের আবহে কর্তব্যরত কারারক্ষীদের অগ্রিম বেতন দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের অতিরিক্ত 20 শতাংশ আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি ।
পূর্ববর্তী পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এর আগেও এই সংশোধনাগারে এসে বেশ কিছু পরিকাঠামোগত ফাঁকফোকর তাঁর চোখে পড়েছিল । দ্রুত সেই ঘাটতি মিটিয়ে গোটা পরিবেশ উন্নত করার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "সংশোধনাগারের উদ্দেশ্য শুধু বন্দিদের আটকে রাখা নয়, তাঁদের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা । বন্দিরা যাতে ভবিষ্যতে অপরাধ থেকে দূরে থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"
দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড ভোগ করা আবাসিকদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-সহ কেন্দ্রের নতুন আইনি পরিকাঠামোয় বন্দিদের স্বার্থে যে সমস্ত সুযোগ রাখা হয়েছে, সেগুলি পশ্চিমবঙ্গেও কার্যকর করতে উদ্যোগী হবে রাজ্য সরকার । উৎসবের সন্ধ্যায় সংশোধনাগার চত্বরকে কেবল সাজাদানের জায়গা নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন তিনি ।