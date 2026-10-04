6 মাসের মধ্যে রাজ্যে লাগু UCC, 'লাভ জিহাদ' রুখতে আসছে আইন, ঘোষণা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on UCC Implementation: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভায় 'লাভ জিহাদ' বিরোধী আইন আনার কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : October 4, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: উত্তরাখণ্ড ও গুজরাতের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা UCC ৷ আগামী 6 মাসের মধ্যেই রাজ্যে এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ শুধু তাই নয়, ইউসিসি-কে হাতিয়ার করে আগামিদিনে 'লাভ জিহাদ', 'ল্যান্ড জিহাদ' এবং 'ধর্মান্তকরণ' বিরোধী আইনও রাজ্য সরকার আনতে চলেছে বলে ঘোষণা করেন তিনি ৷ রবিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক অনুষ্ঠান থেকে এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন ভবানীপুরে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘলের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর ভাষণে রাজ্যের পূর্বতন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন ৷ একই সঙ্গে আগামিদিনে বর্তমান সরকারের কী কী নীতি গ্রহণ করতে চলেছে, তা স্পষ্ট করেন ৷ তিনি বলেন, "আমাকে ছ’টা মাস সময় দিন ৷ ইউসিসি-র পরে লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ আর ধর্ম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কঠিন আইন এনে এসব বন্ধ করার কাজ করব ৷"
রাজ্যের পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে ভাগ করার গুরুতর অভিযোগ আনেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ গোর্খা, লেপচা, রাজবংশী থেকে শুরু করে মতুয়া ও কুর্মিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ তুলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন ৷ শুভেন্দুর কথায়, "আগের প্রশাসনিক প্রধান আমাদের ভেঙেছিলেন ৷ পাহাড়ে গিয়ে তামাং, লেপচা, রাইদের জন্য 11 টা বোর্ড করেছিলেন । চেয়েছিলেন রাজবংশী সমাজকে । তাঁর নীতি ছিলমতুয়াদেরকে দু’ভাগে ভাগ করো, ঠাকুরবাড়িতে লড়াই, কুর্মির সঙ্গে আদিবাসী, আদিবাসীর সঙ্গে কুর্মির লড়াই, সব করে আমাদের দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন ৷"
দুর্গাপুজোর বিসর্জন এবং মহরমের মিছিল নিয়ে আগের সরকারের নীতিরও কড়া সমালোচনা করেন শুভেন্দু ৷ তাঁর দাবি, এই সরকার সংবিধান মেনে চললেও সনাতনী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর কোনও আঘাত বরদাস্ত করবে না ৷ রাজ্যে সাধু-সন্তদের সুরক্ষা নিয়ে তিনি বলেন, "যতদিন আমি মুখ্যমন্ত্রী আছি, এই সরকার আছে, কোনও সন্ত, সাধু, ধর্ম প্রচারকের অপমান হবে না ৷" রাজ্যের তীর্থস্থানগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দু'বছরের মধ্যে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট' তৈরির ঘোষণা করেন তিনি ৷
দোরগোড়ায় পুজো ৷ তার আগে মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্স থেকে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার ৷ সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ আগে ঠিক ছিল উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি, আগামী গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার জন্য কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী ৷
দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "এই মাটিতে রাষ্ট্রবিরোধী বা হিন্দুস্থান বিরোধী কোনও কাজ এই সরকার করতে দেবে না ৷" গেরুয়া রংয়ের অপমান বরদাস্ত করা হবে না বলেও উল্লেখ করেন শুভেন্দু ৷ এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের একাংশকে তিনি সতর্ক করেন ৷ তিনি জানান, রাজ্যে গেরুয়া শব্দের অন্তর্নিহিত মর্মার্থকে কিছুতেই অপমানিত হতে দেবেন না ৷