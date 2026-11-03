দীপাবলির আগেই চা-শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে এককালীন 5 হাজার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Financial and Social Benefits for Tea Garden Workers: 'প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক যোজনা' ও 'ভিবি জি রামজি' প্রকল্প চালু করার কথাও ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 3, 2026 at 3:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের চা-বাগান কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ৷ মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য দীপাবলির বড় উপহার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বন্ধ ও চালু - সব ধরনের চা-বাগানের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎসবে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে একগুচ্ছ অনুদান ও প্রকল্পের সূচনা করলেন তিনি ৷
উত্তরকন্যায় আয়োজিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী বিশাল লামা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ এছাড়া ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য অর্জুন সিং এবং উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার-সহ প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা এই বৈঠকে যুক্ত হন ৷
বৈঠক শেষে চা-বাগানের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমি চা-বাগানের সমস্ত শ্রমিক ভাই-বোনেদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ৷ বিগত ছয় মাস ধরে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ৷ পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া 21টি চা-বাগান পুনরায় চালু করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ ইতিমধ্যে চালু থাকা 95 শতাংশের বেশি চা-বাগানে এবার শ্রমিকদের 20 শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যা গত বছর মাত্র 16 শতাংশ ছিল ৷"
চা-শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগে শুভেন্দু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বিগত দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের আমলে চালু চা-বাগানের শ্রমিকরা মাত্র 16 শতাংশ বোনাস পেতেন ৷ শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, বেতন ও বোনাসের টাকা নিয়ে চরম দুর্নীতি ও প্রতারণা করা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে পশ্চিমবঙ্গে আটকে রাখা হয়েছিল ৷ চা-শ্রমিকরা বছরের পর বছর ধরে প্রতারণার শিকার হয়েছেন ৷"
প্রতিবেশী রাজ্য অসমের উদাহরণ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "2021 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক হাজার কোটি টাকার 'প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক যোজনা' এনেছিলেন ৷ অসম সরকার প্রথম কিস্তিতেই 300 কোটি টাকার বেশি এবং সম্প্রতি দ্বিতীয় কিস্তিতে 130 কোটি টাকার কাজ অনুমোদন করে চা-বাগান এলাকাগুলিতে অভূতপূর্ব পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে ৷ কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের অসহযোগিতার কারণে এই কাজ থমকে ছিল ৷ আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেই 313 কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রের কাছে পাঠায় ৷ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ড অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে, তা মঞ্জুর করেছে এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরকে নোডাল এজেন্সির দায়িত্ব দিয়ে এই অর্থ চা-বাগান এলাকার উন্নয়নে বরাদ্দের অনুমোদন মিলিয়ে দিয়েছে ৷"
উৎসবের মরশুমে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংকটের কথা বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী এককালীন আর্থিক সহায়তা ও অতিরিক্ত ত্রাণের ঘোষণা করেন ৷ তিনি বলেন, "উৎসবের দিনগুলিতে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের হাতে বোনাস বা বাড়তি আয় থাকে না ৷ তাই 21টি বন্ধ চা-বাগানের 19,524 জন শ্রমিকের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি 5,000 টাকা করে এককালীন আর্থিক অনুদান পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার, যার জন্য মোট বরাদ্দ 9 কোটি 76 লাখ 20 হাজার টাকা ৷ দীপাবলির আগেই এই অর্থ শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে ৷"
আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি চাল ও খাদ্যাংশের সুবিধাও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, উৎসবের মরশুমে নিয়মিত 35 কেজি বরাদ্দের পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারকে বাড়তি 50 কেজি করে অতিরিক্ত চাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে ৷ আগামী জানুয়ারি মাসে চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়মিত রেশনের পরিমাণ 35 কেজি থেকে বাড়িয়ে 50 কেজি করার জন্য রাজ্য সরকার গুরুত্ব সহকারে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে বলেও জানান শুভেন্দু ৷
এছাড়াও চা-বাগান অঞ্চলের সার্বিক আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে 'ভিবি জি রামজি' প্রকল্পের আওতায় জব কার্ড তৈরি করতে বলা হয়েছে ৷ এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিদিন 300 টাকা মজুরিতে বছরে 125 দিনের কাজের নিশ্চয়তা পাবেন শ্রমিকরা ৷ 25 থেকে 60 বছর বয়সি যে সকল মহিলারা এখনও 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় যুক্ত হননি, তাঁদের দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করে মাসিক 3,000 টাকা ভাতা প্রদানের জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ 1000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 1500 টাকা করার কথাও বলেন তিনি ৷
উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন এবং চা-শ্রমিক পরিবারগুলির ভূমি অধিকার ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের যে প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার করেছিল, তা ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন শুভেন্দু ৷