বাগনানে কাটমানির প্রতিবাদে খুন বিজেপি সমর্থক, সিআইডি-কে তদন্তভার মুখ্যমন্ত্রীর
শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কথা জানান৷ একই সঙ্গে তিনি দুর্নীতি নির্মূল করতে পুলিশের উপর আস্থা রাখার আর্জি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে৷
Published : June 19, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ জেলার অন্তর্গত বাগনানের খাটুল গ্রামে এক বিজেপি সমর্থককে খুন করার অভিযোগ উঠেছে৷ অভিযোগ, দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হতে হয়েছে ওই বিজেপি সমর্থককে৷ এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার কড়া অবস্থান গ্রহণ করল রাজ্য প্রশাসন।
শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাগনানের এই খুনের মামলার সম্পূর্ণ তদন্তভার সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নিজেদের হাতে আইন তুলে না নেওয়ার জন্য বিশেষ আর্জি জানিয়েছেন তিনি।
প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগনানের ওই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মফিজুল ইসলাম খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি নানা প্রকল্প থেকে বেআইনিভাবে আর্থিক সুবিধা বা ‘কাটমানি’ নেওয়ার বিস্তর অভিযোগ উঠছিল। স্থানীয় সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করে আবাস যোজনার মতো প্রকল্প থেকে তিনি বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ।
এই দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং নিজেদের প্রাপ্য টাকা ফেরত চাইতে সম্প্রতি বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ওই উপপ্রধানের বাড়িতে হাজির হন। অভিযোগ, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরিবর্তে মফিজুল নিজের আত্মীয়স্বজন এবং দলবল নিয়ে ওই প্রতিবাদীদের ওপর আচমকা সশস্ত্র হামলা চালান। এই হামলায় অন্তত পাঁচজন গুরুতর জখম হন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রশান্ত দে নামে এক বিজেপি সমর্থকের।
এই মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বলেন, "এলাকায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন ঠিকই, তবে এক্ষেত্রে পুলিশকে আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত ছিল। আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের এনেছেন, পুলিশের উপরে আস্থা রাখুন। যেটা পুলিশের কাজ আছে পুলিশ করবে। দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব, আপনাদের নিজেদের নিজেরাই বিচার চাওয়ার কোনও দরকার নেই। যৌথভাবে জড়ো হয়ে কারও বাড়িতে যাওয়ারও দরকার নেই।" তিনি আরও জানান, এই ধরনের জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেছে।
ইতিমধ্যেই নিহত প্রশান্ত দে-র স্ত্রী সোমা দে-র দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত-সহ আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মনিরুল ইসলাম খান এবং রফিকুল ইসলাম খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট জামিন অযোগ্য ধারায় খুনের মামলা রুজু করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধৃতরা যাতে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড বা 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট' পায়, সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিশেষ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে এবং তাঁরা বর্তমানে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন।
নিহত বিজেপি সমর্থকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশাসন আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এদিনই নিহতের পরিবারের হাতে চার লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে ওই পরিবারকে অতিরিক্ত আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। শোকস্তব্ধ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, "নিহতের স্ত্রী সোমা দে যদি আগামিদিনে কোনও কাজের ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আমি নিজে কথা বলে নেব। সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াবে।"
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধীদের প্রতিও কড়াবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, অপরাধী যেই হোক এবং যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ তাদের খুঁজে বের করবেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি এক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাক্তন বিধায়ককে ভিনরাজ্য কর্নাটকের বেলগাঁও থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে।
বাগনানের পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা থানায় ঘটে যাওয়া অপর একটি অপরাধমূলক ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সম্প্রতি জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী ও অনুগামীদের নেতৃত্বে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর হামলার চেষ্টা হয়েছিল। সেই ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার পাশাপাশি অ্যান্টি-ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিজ এবং ইএস অ্যাক্টের মতো কড়া ধারায় তিনটি মামলা রুজু করা হয়েছে। সিসিটিভি এবং সোশাল মিডিয়ার ফুটেজ দেখে ইতিমধ্যেই পঁচিশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সব মিলিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসন যে চরম কঠোর অবস্থান নিচ্ছে, নবান্নের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই বার্তাই সুনিশ্চিত করা হয়েছে।