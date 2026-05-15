আরজি কর ধর্ষণ-খুন: বিনীত গোয়েল-অভিষেক গুপ্তা-ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সাসপেন্ড, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Published : May 15, 2026 at 3:05 PM IST

কলকাতা, 15 মে: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর বারবার অভিযোগ ওঠে কলকাতা পুলিশের তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে৷ সেই তিন আধিকারিক বিনীত গোয়েল, অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করে দিল রাজ্য সরকার৷ শুক্রবার এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷

​আরজি কর-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রথম থেকেই বিস্তর অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে কলকাতা পুলিশের তৎকালীন কমিশনার বিনীত গোয়েল, ডিসি (নর্থ) অভিষেক গুপ্তা, ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠেছিল৷ এবার ওই তিন আইপিএস আধিকারিককেই সাসপেন্ড করার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী৷

এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই তিনি এই ঘোষণা করেন৷ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, নিহতের পরিবারকে বেআইনিভাবে অর্থ দেওয়ার চেষ্টা, পরিস্থিতি ভুলভাবে সামলানো এবং সাংবাদিকদের সামনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের অসঙ্গত আচরণের কারণেই এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশাসন এই পদক্ষেপ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সিবিআই তাদের মূল তদন্ত চালিয়ে যাবে, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তব্যে অবহেলার জন্য রাজ্য সরকার ওই তিন অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করবে।

উল্লেখ্য, 2024 সালের 9 অগস্ট সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয় এক তরুণী চিকিৎসকের দেহ৷ ওই চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে শিয়ালদা আদালত সঞ্জয় রায়কে আজীবন কারাবাসের সাজা দেয়৷ সেই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়৷ সঞ্জয় রায়কে ফাঁসির সাজা দেওয়া এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার দাবিতেই মামলা হয়৷ সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই-কে পুরো তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে বলে৷

তবে এই ঘটনায় শুরু থেকেই কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে৷ এই নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন নির্যাতিতার মা ও বাবা৷ এই নিয়ে সেই সময় আন্দোলনকারী চিকিৎসকরাও এই নিয়ে সরব হয়েছেন৷ সেই সময় কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল, তখন কলকাতার ডিসি (সেন্ট্রাল) অভিষেক গুপ্তা ও সেই সময় কলকাতার ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ তোলা হয় বারবার৷ পরে তাঁদের বদলি করে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার৷

এবার ওই তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করে দিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার৷ সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে স্বরাষ্ট্রসচিব দেখবেন৷

