'পালটা SIR'-এর হুঁশিয়ারি উদয়নের ! ওঁকে আবারও হারাব, জবাব শুভেন্দুর

'পালটা SIR'-এর হুঁশিয়ারি উদয়নের ! ওঁকে আবারও হারাব, জবাব শুভেন্দুর
দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় 16 হাজার ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট করা হয়েছে । আরও প্রায় 36 হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন ।
Published : March 9, 2026 at 7:50 PM IST
কোচবিহার, 9 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের রাজনীতি । দিনহাটায় তৃণমূলের অনশন মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর 'পালটা SIR' হুঁশিয়ারি, আর সেখান থেকে 122 কিলোমিটার দূরে হলদিবাড়িতে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা আক্রমণ—দুই শিবিরের এই বাকযুদ্ধেই সরগরম জেলার রাজনৈতিক মহল।
সোমবার দিনহাটায় তৃণমূলের ডাকা 24 ঘণ্টার অনশন কর্মসূচির মঞ্চ থেকে সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করেন উদয়ন গুহ । তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে । সেই প্রসঙ্গেই কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "আপনারা যদি SIR করে পরিকল্পিত ভাবে একটি দলের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেন বা অন্য একটি দলকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করেন, তাহলে ওই দলের কর্মীরা চুপ করে বসে থাকবে না । তারাও পালটা SIR করে অন্য দলের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবে ।"
উদয়নের এই আক্রমণের জবাব দিতে দেরি করেনি বিজেপি । হলদিবাড়িতে পরিবর্তন যাত্রার সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, "পিসিকে দেখে তাঁর কর্মচারী উদয়ন গুহ দিনহাটায় ধর্নায় বসেছেন ।" শুভেন্দুর দাবি, দিনহাটায় আগেও ভোটে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে উদয়নকে । তাঁর কথায়, "দিনহাটায় অশোক মণ্ডল এবং নিশীথ প্রামাণিকের কাছেও তিনি হেরেছেন । এবার বিজেপির কোনও বুথ সভাপতি দাঁড়ালেও উদয়ন তাঁর কাছে হারবেন ।"
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় 16 হাজার ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট করা হয়েছে । আরও প্রায় 36 হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন । এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম ডিলিট বা বিচারাধীন হওয়ায় তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের মত । সেই প্রতিবাদেই তৃণমূলের তরফে 24 ঘণ্টার অনশন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে । সোমবার সকাল 9টা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে মঙ্গলবার সকাল 9টা পর্যন্ত ।
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি উদয়ন । দিনহাটার কাছাড়ি এলাকার 'ধনেশ পাখির তেল' বিক্রির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "দুর্বলতা কাটানোর জন্য আগে এখানে ধনেশ পাখির তেল বিক্রি হত । এখন বিজেপি দিল্লি থেকে সেই ধনেশ পাখির তেল নিয়ে এসেছে নিজেদের দুর্বলতা কাটাতে । তবে তাতে কোনও লাভ হবে না ।" এখানেই না থেমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও আক্রমণ করেন তিনি । উদয়নের কথায়, "যখন ট্রাম্প বলে দেন, ভারতকে তিনি অনুমতি দিয়েছেন রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য, তখন মোদীর 56 ইঞ্চি বুক কোথায় থাকে ? তখন তাঁর মুখ হয়ে যায় শেয়ালের মতো আর কোমর সিংহের মতো !"
তবে তৃণমূলের অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি । কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের দাবি, এতদিন অনুপ্রবেশকারীরা ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জিতিয়েছে । এখন নির্বাচন কমিশন সেই সব নাম খতিয়ে দেখে অনেককেই বাদ দিয়েছে বা বিচারাধীন রেখেছে । তাই তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি ।
এদিকে হলদিবাড়ির সভা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের অস্তিত্বই সংকটে পড়েছে । সেই কারণেই আগামী নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বলেও দাবি করেন তিনি ।
একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতির ঝুলিও খুলেছেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর আশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের যথাযথ বেতন দেওয়া হবে, বার্ধক্যভাতা-সহ বিভিন্ন ভাতা বাড়ানো হবে । রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ করা, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করা-সহ একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি ।
সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা ইস্যুতে দিনহাটা থেকে হলদিবাড়ি—কোচবিহারের রাজনীতিতে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘাত যে আরও তীব্র হচ্ছে, সোমবারের ঘটনাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷
