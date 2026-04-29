ভবানীপুরে মুখোমুখি মমতা-শুভেন্দু, ভোটারদের ভয় দেখানো নিয়ে তুঙ্গে তরজা
সম্মুখ-সমরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের দুই শীর্ষ নেতার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।
Published : April 29, 2026 at 12:12 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: বিধানসভা ভোটের শেষ পর্বে রাজনীতির পারদ চরমে উঠল খাস কলকাতায়। ভবানীপুর এলাকার চক্রবেড়িয়ায় একেবারে মুখোমুখি হলেন রাজ্যের দুই হেভিওয়েট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের দুই শীর্ষ নেতার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।
দু'জনেই একে-অপরের দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ, ভোটারদের প্রভাবিত করা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন ৷ এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী দলবল নিয়ে এলাকায় এসে সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, "উনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী, উনি একটা বাড়িতে গিয়েছেন, এতে আমার কোনও আপত্তি নেই (আই হ্যাভ নো অবজেকশন)। কিন্তু 50-60 জন লোককে নিয়ে এভাবে জড়ো করা ঠিক নয়।"
বিরোধী দলনেতা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেন, ওই নির্দিষ্ট এলাকায় 99 শতাংশ ভোট বিজেপির পক্ষেই যায়। তাঁর অভিযোগ, সেই জেনেই মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গে শুভেন্দু কটাক্ষ করে বলেন, "উনি অভিযোগ করতেই থাকুন। কেউ ওঁকে একটা ভোটও দিচ্ছে না ৷"
অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কড়া ভাষায় পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর দল সর্বদা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে। মমতা বলেন, "আমি চাই, আমাদের দলও চায়... দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে বলছি, আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক। মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হোক।"
তবে, শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা বললেও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে এদিন রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ভিন রাজ্য থেকে আসা পুলিশ আধিকারিকরা বাংলার সংস্কৃতি বোঝেন না বলে তোপ দাগেন তিনি। মমতার বিস্ফোরক অভিযোগ, "গতকাল রাতে সারা বাংলা জুড়ে যে অত্যাচার হয়েছে, তার জন্য আমি সারারাত জেগে ছিলাম। অবজার্ভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছেন, যাতে শুধুমাত্র আমাদের পার্টির এজেন্টদের টার্গেট করে গ্রেফতার করা হয়।"
যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে সকালে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই তাঁকে সকালে চেতলায় ছুটতে হয়েছিল বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে বিনা নোটিশে বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি ও হেনস্থার এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগও তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 70 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বাবাই (অসীম বসু)-এর প্রসঙ্গ টেনে আনেন ৷
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, গতকাল রাত দুটোর সময় সিআরপিএফ ফোর্স, রাজ্যের পুলিশ বা লোকাল পুলিশকে না জানিয়েই ওই কাউন্সিলরের বাড়িতে আক্রমণ করে।" সেই সময় বাড়িতে কাউন্সিলর ছিলেন না, সন্তানকে নিয়ে স্ত্রী বাড়িতে একা ছিলেন। মমতা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, কাউন্সিলরের স্ত্রী যখন বলেন যে তাঁর স্বামী দলের কাজে বাইরে আছেন, তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা দরজা-জানলায় লাথি মারে এবং ওই গৃহবধূর ফোন কেড়ে নিয়ে হুমকি দেয়।
সবমিলিয়ে, রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শিবিরের শীর্ষ নেতার এই সামনাসামনি বাদানুবাদ এবং পাল্টাপাল্টি অভিযোগে চক্রবেড়িয়া এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে বিজেপি দাবি করছে, শাসক দল ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে; অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচার চালানো হচ্ছে। রাজ্যের দুই শীর্ষ নেতার এই হাইভোল্টেজ তরজা বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে ৷