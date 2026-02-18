SIR শুনানিতে জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল ! শুভেন্দুর পোস্ট ঘিরে শোরগোল মালদায়

SIR শুনানিতে জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল ! শুভেন্দুর পোস্ট ঘিরে শোরগোল মালদায়
শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, জন্মের ওই ভুয়ো শংসাপত্রটি এসআইআর-এর শুনানিতে মালদার গাজোল ব্লকে জমা করা হয়েছে ৷
মালদা, 18 ফেব্রুয়ারি: এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটি পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়েছে মালদা জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ শুধু রাজনৈতিক মহলই নয়, প্রশ্ন ছড়িয়েছে প্রশাসনের অলিন্দেও ৷ ওই পোস্টে শুভেন্দু দাবি করেছেন, এসআইআর-এর শুনানিতে জন্মের জাল শংসাপত্র দাখিল করেছেন এক ব্যক্তি ৷ ওই শংসাপত্রের ছবিও তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন ৷
তবে শুধুমাত্র মালদা জেলা প্রশাসনই নয়, এই বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনও ৷ এনিয়ে মালদা জেলার প্রশাসনিক কর্তারা মুখে কুলুপ আঁটলেও মুখ খুলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক ৷
যাঁর নামে ওই শংসাপত্র রয়েছে তিনি হলেন রামনাথ হালদার ৷ শংসাপত্রে জন্মের তারিখ দেখানো হয়েছে 1991 সালের 24 জুন ৷ ঠিকানায় লেখা রয়েছে পতিরামের হরপুর গ্রাম ৷ শংসাপত্রটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 1996 সালের 20 জুন ৷ শুভেন্দুর দাবি, জন্মের এই শংসাপত্রটি ভুয়ো ৷ এই শংসাপত্রটি এসআইআর-এর শুনানিতে মালদার গাজোল ব্লকে জমা করা হয়েছে ৷
তাঁর আরও দাবি, এই শংসাপত্রটি করা হয়েছে 2000 সালের রুল 9 অনুযায়ী ৷ অথচ শংসাপত্রটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে 1996 সালে ৷ তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে তৃণমূলের আমলে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে ৷ শুধু মালদা কিংবা দক্ষিণ দিনাজপুর নয়, এই ধরনের দুর্নীতি গোটা রাজ্য জুড়েই চলছে ৷ রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগুন নিয়ে খেলছেন ৷
বিষয়টি নিয়ে মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলের কোনও প্রতিক্রিয়া না-পাওয়া গেলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "এই শংসাপত্রটি গাজোল ব্লকের আলালের এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে জমা পড়েছে ৷ যিনি এই শংসাপত্র জমা করেছেন, তাঁকেও চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার আগেই বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে এসেছে ৷ তদন্তও শুরু হয়েছে ৷ বিষয়টি সত্যি প্রমাণিত হলে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷"
তবে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রহ্মণ্যম টি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে এমন কোনও শংসাপত্র ইস্যু করা হয়নি ৷ এবিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷"
বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং-এর দাবি, "এভাবেই তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসন শাসকদলের কথা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে ৷ যে কোনোভাবে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি হওয়া আটকানোই তাদের লক্ষ্য ৷ তবে এভাবে আর নির্বাচনি বৈতরণী পার করা যাবে না ৷ মানুষ সব দেখছে ৷ সব বুঝছে ৷ নির্বাচনেই তারা এসবের জবাব দেবে ৷"
অন্যদিকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলেন, "স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরিতে প্রশাসন সবসময় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে কাজ করে চলেছে ৷ বিরোধী দলনেতা বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করার আগেই প্রশাসন এক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছে ৷ আর কে কোথায় ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল করছে, তার দায় প্রশাসনের নয় ৷"
রাজ্যে এসআইআর লাগু হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে মালদা জেলায় জন্মের শংসাপত্র নেওয়ার হিড়িক পড়েছিল ৷ সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিতও হয় ৷ প্রশাসনের তরফে তখন বলা হয়েছিল, ম্যানুয়ালের পরিবর্তে কম্পিউটারাইজড শংসাপত্র জোগাড় করতেই মানুষ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিড় জমায় ৷ তবে শংসাপত্র দেওয়ার সময় সবকিছু খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷ কোথাও কোনও ভুয়ো শংসাপত্র ইস্যু করা হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে গাজোলের পর অন্য কোনও ব্লকে এমন ভুয়ো জন্মের শংসাপত্রের হদিস পাওয়া যায় কি না, আপাতত সবার নজর সেদিকেই ৷