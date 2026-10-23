চোরবাগানের বিপত্তি মানুষের ভুলে, রাজ্যে 66 হাজার পুজোয় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি : শুভেন্দু

চোরবাগানের বিপত্তি মানুষের ভুলে, রাজ্যে 66 হাজার পুজোয় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি : শুভেন্দু
Chorbagan Sarbojanin Stampede Incident: চোরবাগান সর্বজনীনের ঘটনায় তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সিট ৷
Published : October 23, 2026 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে 'হিউম্যান এরর' বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের বাকি 66 হাজার পুজোর তুলনা টেনে শুভেন্দুর দাবি, বাকি কোনও পুজোয় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ৷ কেবল চোরবাগান সর্বজনীনের ঘটনা মানুষের ভুলে হয়েছে ৷ শুক্রবার চোরবাগানের ঘটনায় মৃত বাগমারীর বাসিন্দা শুভম সরকারের বাড়িতে যান শুভেন্দু ৷ নিহতকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি, সরকার পরিবারের পাশে রয়েছে বলে আশ্বাস দেন তিনি ৷
এদিন শুভেন্দুর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তাপস রায়, শ্যামপুকুরের বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ৷ এরপরই শ্যামপুকুরে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মিঠু মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মৃত শুভম সরকারের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "রাজ্যে 66 হাজার মোট পুজো হয়েছে ৷ তার মধ্যে 58 হাজার পুজো সরকারি সাহায্য নিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে প্রায় 90 ভাগ পুজোর বিসর্জনও হয়ে গেছে ৷ এত বড় রাজ্যে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ৷ দেড়-দু’মিনিটের মধ্যে এতগুলো মানুষের চলে যাওয়া, এটা তো অত্যন্ত বেদনার এবং দুঃখের ৷ 66 হাজার পুজো হয়েছে, কোথাও কোনও বড় ইনসিডেন্ট নেই, কোথাও কোনও ঝামেলা নেই ৷ এটা না-হলেই ভালো হতো এবং সত্যিকারেরই এটা 'হিউম্যান এরর' ৷"
সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও তদন্তের রূপরেখা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জজ ম্যাডাম তদন্ত করে দেখছেন ৷ পুলিশ তাঁকে সহযোগিতা করছে ৷ সাক্ষী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন এবং তিন মাসের মধ্যেই রিপোর্ট আশা করি তাঁরা আমাদের দিয়ে দেবেন ৷ তাঁরা যা রেকমেন্ড করবেন, সরকার সেটা কার্যকর করবে ৷"
তদন্তের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন প্রসঙ্গে তিনি জানান, সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে কর্মরত বিচারপতির আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু আদালতের বিধির কারণে তা সম্ভব না-হওয়ায় প্রধান বিচারপতি নিজেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সঙ্গে কথা বলে সম্মতি নেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছে ৷ নিরপেক্ষতার স্বার্থে কলকাতা পুরনিগম এবং কলকাতা পুলিশকে ওই তদন্তকারী দল থেকে সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়েছে ৷ তদন্তের ফলাফল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় এবং সাংবাদিকদের সামনে আমরা পাবলিক ডোমেনে এনে দেব, এখানে লুকােনোর কিছু নেই ৷"
আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না, কিন্তু সরকারের একটা দায়বদ্ধতা থাকে ৷ সেই দায়বদ্ধতা থেকেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 25 লাখ এবং ত্রাণ তহবিল থেকে 2 লাখ টাকা মিলিয়ে মোট 27 লাখ টাকা পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে ৷"
শুভমের পরিবারের তরফ থেকে চাকরির যে আবেদন করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে তিনি জানান, প্রশাসনিক ক্ষমতার আওতায় এবং বিধিসম্মতভাবে যেটুকু সংস্থান রয়েছে, তার মধ্যে থেকেই চাকরির ব্যবস্থা করা হবে ৷ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিও সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন ৷
ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে কড়া বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ তিনি জানান, আগামী 26 অক্টোবর কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগরের আট হাজার পুজো কমিটিকে বৈঠকে ডাকা হয়েছে ৷ সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হবে, আগামী উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে কোনও খামতি রাখা চলবে না ৷ তাঁর কথায়, "সিটের রিপোর্ট আসার পরে তারা যে রেকমেন্ডেশন করবে, সেটা দেখেই যেন পরের বছরের পুজোর প্রস্তুতি, প্যান্ডেল, থিম, এন্ট্রি, এক্সিট, সেফটি, সিকিউরিটি দর্শকদের সবরকম ব্যবস্থা করা হয় ৷"